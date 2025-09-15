柯文哲羈押庭自比曼德拉　是否受政治迫害？台灣社會嚴重分歧

前台北市長柯文哲涉入京華城收賄、圖利案，交保一周後再度面臨羈押審理。台北地院9月5日裁定7000萬元（新台幣，下同）交保，柯文哲於9月8日獲釋，但台灣高等法院12日撤銷原裁定，發回更裁，北院合議庭今（15）日上午重開羈押庭。柯文哲庭上表示，他希望成為「台灣的曼德拉，而不是伍子胥」。



台媒《自由時報》報道，柯文哲指出7000萬元交保金過高，以年利率3%計算，每年利息約210萬元，相當於每月17萬5000元，遠超過他與妻子陳佩琪月退俸的三分之二。他呼籲法官重新斟酌，並抱怨長達一年的「知覺剝奪」使他有與世隔絕的感覺，手機與USB遭沒收，「什麼時候要還給我」。他還提到父母親的狀況，稱不希望自己心懷怨恨，強調「我很不喜歡恨人」，並重申「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」。

柯文哲在妻子等陪同下走出台北地院。

同時，柯文哲批評檢方「先把人關起來再找證據」，並稱在看守所無法完整閱讀卷宗。直到近日才首次看到同案被告、眾望基金會董事長李文宗的偵查筆錄，認為對方「根本沒有接觸京華城案」，卻因檢察官訊問而被羈押11個月。他也表示，若法院明確禁止接觸證人，他一定會遵守，並希望法院清楚界定範圍。

不過，檢方在庭上反駁，強調並非要「押誰押到死」，而是柯文哲在交保後違反禁令。《自由時報》引述檢察官林俊廷說，柯文哲走出法院後立即隔空喊話李文宗，恐妨害後續審理，因此才提出抗告。檢方認為，同案其他被告與證人仍待作證，包括威京集團主席沈慶京、前台北市都發局長黃景茂、市議員應曉薇及助理吳順民，均存在勾串風險。

檢方並指出，民眾黨秘書長周榆修日前作證時「明顯是在做偽證」，已妨害司法。林俊廷強調，法院明令禁止接觸，不應以「被動接觸」為藉口。他同時提及，柯文哲撕碎「Orange出國」紙條，以及與陳智菡討論應訊方向時談到「木可內帳是死棋」等情節，顯示存在滅證疑慮。

2025年1月，民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。（聯合報）

此外，外界質疑本案與其他涉貪案件比較，檢方澄清情況不同。例如台北市議員陳怡君案，由於其與共犯皆認罪且案情單純，高院裁定交保；但京華城案涉及四大犯罪事實，尚有21名證人未作證，最後一位證人何璦廷預計11月4日出庭。

與此同時，台灣民意基金會15日公布最新民調，探討社會對柯文哲是否遭賴清德政府政治迫害的看法。調查顯示，41.7%民眾同意此說法，44.6%不同意。基金會董事長游盈隆指出，相較今年1月的同類調查，認為是政治迫害的比例上升8個百分點，不同意者下降7.9個百分點，差距縮小至僅剩2.9個百分點，相當於約310萬人改變看法。

游盈隆表示，結果顯示台灣社會對此案「嚴重分歧，毫無共識」，並認為案件已成為一宗高度政治張力的司法案件。