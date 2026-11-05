大陸全國政協委員聶鑫赴台參加學術論壇罕見獲批　台媒：相當難得

兩岸關係持續低迷之際，中國大陸全國政協委員、北京清華大學法學院教授聶鑫據報獲台灣政府批准，赴台參加學術論壇。台灣《聯合報》，具有政協委員身份的聶鑫獲准赴台交流，相當難得。



對於批准聶鑫赴台，台灣陸委會回應稱，目前兩岸學術教育等領域的交流持續進行，政府對大陸學者赴台申請均進行專案審查，須符合專業性、關聯性及必要性等條件，並強調台方掌握相關人員的黨政身份。



中國大陸全國政協委員、北京清華大學法學院教授聶鑫。（百度百科）

《聯合報》11月5日報道，第14屆兩岸公法圓桌論壇10月17日至18日在台北東吳大學舉行，約有十多名大陸學者獲准赴台交流，其中包括現任全國政協委員聶鑫。

論壇自2013年起由台灣東吳大學法學院與北京清華大學法學院共同主辦，今年採取閉門形式，主辦方相當低調。報道稱，兩岸公法圓桌論壇是時隔8年再次在台灣舉辦。疫情結束後，論壇雖恢復實體舉行，但受兩岸關係緊張及大陸學者赴台申請屢屢受阻影響，活動一直在大陸舉辦，直到今年才重返台北。

據了解，聶鑫長期研究兩岸關係與法律問題，自2013年起兼任中國大陸國台辦兩岸關係法政問題研究基地秘書長，2019年成為中共中央統戰部黨外知識分子建言獻策專家組成員。

《聯合報》報道引述知情人士說法稱，台灣政府對這次交流活動持「審慎支持」態度，但交流空間較過去有所收緊，主辦方未安排其他參訪活動，「現在氛圍對於學術以外的活動不樂見，我們也就遵循這樣的方針。」