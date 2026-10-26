蔡康永｢站台｣沈伯洋風波後微博發文：從未支持過台獨，盼兩岸友好

蔡康永10月4日低調現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，遭到內地多個品牌切割更遭國台辦批評，稱「在大是大非問題上沒有任何模糊空間，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與『台獨』分裂勢力勾連糾纏，做『兩面人』」，蔡康永則清空微博、小紅書帳號移除工作聯繫窗口，但也表態已回應國民黨參選人、現任台北市長蔣萬安的邀請去他的競選活動。



但在今日（25日）晚間蔡康永突然在已清空的微博發文稱，「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」，蔡康永在文中強調，「訪問對方並不表示會認同對方」，他為了採集訪談資訊習慣前往不同受訪者的活動現場體驗觀察。蔡康永表示，理解外界對其「工作習慣」的批評，並就所引起的誤會向合作方及「曾經喜歡我的人」致歉。



蔡康永也提到，自己的父母均來自上海在台北相遇，「如果不是時代動蕩形成的緣分，世上根本不會有我這個人」。他表示，所有曾經的緣分，我都永遠感激。最後他則寫下，「如果承蒙你曾經認可過我，我應該沒機會再當面致謝了，容我在這裡謝謝你曾經在各種時刻，帶給我好好活下去的力量。願你也一切安好。」

但在今日（25日）晚間蔡康永發文稱，「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」。

針對蔡康永的發言，有網民諷刺說「代言丟了知道急了」、也有網民批評「為什麼不敢說自己是中國人？」，但亦有網民稱理解支持，有網民則表示，從他的文中可以看出「感覺他在跟大陸的朋友告別。」

針對蔡康永的發言，台媒《ETtoday東森新聞雲》則分析指他選在10月25日台灣光復紀念日發文有特殊意義，加上他預計明日（10月26日）要出席台北市長參選人蔣萬安的造勢活動，將出席藍綠活動解釋為「純粹採集訪談資訊、體驗觀察的工作習慣」，稱蔡康永是搶先一步為隔天的現身提前設下「防火牆」，避免政治風暴持續擴大。

有內地網民發現，蔡康永小紅書帳號已移除工作聯繫窗口，不少人解讀為蔡康永打算「全面放棄中國大陸市場」，消息迅速登上微博熱搜。

蔡康永坐前排揮加油棒 經紀人稱「了解候選人」

據此前報道，10月4日，民進黨台北市長參選人沈伯洋於台北市舉行競選總部成立大會，蔡康永被拍到坐在前排座位，頭戴帽子和黑色口罩，手拿加油棒揮動。

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

面對媒體追問，蔡康永稱「就是來見識一下」，其經紀人則表示「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會盡可能去了解兩位候選人的歷程與意見」。

據此前報道，沈伯洋是民進黨籍「立委」，亦為「黑熊學院」創辦人。2024年10月，國台辦將其納入「台獨」頑固分子清單並實施制裁。

現任台北市長蔣萬安尋求連任。（facebook@蔣萬安）

據《新華社》，10月14日上午，國台辦舉行例行新聞發佈會。有記者問：台灣藝人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，請問對此有何評論？

陳斌華表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是兩岸同胞共同的政治基礎。「台獨」頑固分子沈伯洋的所作所為人盡皆知，任何形式的「台獨」分裂活動都是對中華民族根本利益的嚴重損害，我們都堅決反對。

陳斌華稱，我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在大是大非問題上，沒有任何模糊空間。維護統一、反對「台獨」是全體中國人民的共同意志，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與「台獨」分裂勢力勾連糾纏，做「兩面人」。

台北市長蔣萬安則為蔡康永發聲，更公開邀請蔡康永出席其競選總部成立大會，承諾安排觀賽席位。蔡康永證實10月26日將會出席活動。

蔡康永也特別強調，自己當天只會坐在台下為台上人士加油打氣，並寫道：「但請諒解毫無貢獻的我，並沒有資格上台去參加歌舞環節。」認為舞台應該留給為活動付出的人士，不希望自己占去珍貴位置。