日本空自幕僚長與印空軍司令同乘LCA戰機　F-2首降印度參加軍演

【軍事】據「亞洲國際新聞」（ANI）、《印度時報》（Times of India）等印度媒體報道，在日印兩國之間舉行的「勇士守護者-2026」（Veer Guardian-2026）雙邊空中演習期間，印度空軍總司令與來訪的日本航空幕僚長坐上LCA「光輝」（Tejas）戰機升空飛行，也是日本航空自衛隊高級指揮官首次乘坐這款印度國產戰機。



報道稱，當地時間9月20日，印度空軍總司令阿馬爾普里特辛格（Amar Preet Singh）上將與日本航空幕僚長森田雄博空將（相當於空軍上將）在位於拉賈斯坦邦的焦特布爾空軍基地各自登上一架LCA「光輝」戰機，其中辛格駕駛一架單座型「光輝」Mk1戰機，而森田雄博則進入另一架雙座型「光輝」後座。

印度空軍總司令與來訪的日本航空幕僚長坐上LCA「光輝」戰機升空飛行。（FaceBook@Indian Air Force﻿）

印度駐日本大使館官方「臉書」（Facebook）帳號在其發布的貼文中表示：

此次飛行體現了印度空軍和日本航空自衛隊之間不斷深化的運用協作、互操作性和人員之間信任關係，還成為了印度對外展示國產航空航天技術成果的機會。

儘管截至今天，印度空軍的「光輝」戰機仍僅裝備了2個中隊約40架，但已有多國軍隊和國防部門高官試乘試飛了該機：2017年11月28日，時任新加坡國防部長的黃永宏在訪問印度期間搭乘「光輝」戰機升空飛行，成為首個試飛「光輝」的外國人，黃永宏稱讚其是「一款卓越的戰機」；2018年2月3日，時任美國空軍參謀長的大衛L戈德費恩（David L. Goldfein）也試飛了「光輝」，是首名試飛該機的外國現役高級軍官；不久後的2018年2月7日，時任法國空軍參謀長的安德烈拉納塔（André Lanata）上將前來試飛「光輝」……此後至今，又有德國、西班牙等國空軍高級指揮官先後進行了試飛體驗。

阿馬爾普里特辛格上將（前排左）與森田雄博空將（前排中）一行人前往機場。（FaceBook@Indian Air Force）

2023年，日本航空自衛隊與印度空軍首次舉行「勇士守護者-2023」聯合空軍演習，印度空軍首次派遣蘇-30MKI飛往日本。今年則是該系列演習第二次舉行，是日本航空自衛隊首次向印度派遣戰機進行聯演活動，由駐九州地區福岡縣築城基地第8飛行隊派出3架F-2戰機，途中分別在沖繩那霸機場和泰國芭提雅烏塔帕機場進行經停，於本月8日抵達印度焦特布爾空軍基地。9月10日演習正式開始，印度國防部長拉納特辛格（Rajnath Singh）表示，日本派遣戰機前往印度參加「勇士守護者」演習，是兩國國防夥伴關係的又一「重要里程碑」。

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