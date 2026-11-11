矢板明夫遇襲｜港黑幫收錢跨境施暴 港男認罪求輕判當事人拒和解
撰文：盧詩文
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印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫今年7月6日在台中遭暴力襲擊。台中地方法院10日開庭審理，疑犯香港籍男子廖港發當庭全面認罪，案件改採簡式審判程序，定於12月3日宣判。
檢方揭露，這是一宗由5名香港黑幫成員受僱來台的跨境襲擊案，主因是不滿矢板公開發表評論兩岸及政治議題。檢方依傷害、參與犯罪組織等罪起訴廖男，建請法院從重量處5年徒刑，其餘4名已離境共犯則遭發布通緝。
原定打手縮沙 指使者加錢換「和勝和」成員落手
據中央社引述檢方起訴書指出，涉案5人分別為廖港發（香港黑幫「和勝和」成員），以及吳、馮、鄺、王姓4人（均隸屬「和安樂」）。5人受自稱「陳偉豪」的男子指使，得知矢板將在台中永豐棧酒店演講後，分批來台勘查地形。
原本計劃由鄺男動手，但鄺男與馮男評估風險後退出，指使者遂開出港幣10萬元報酬，改由廖男下手。7月6日，廖男在酒店大廳攻擊矢板臉部，造成矢板下頷及上唇受傷。
犯案後買衫變裝 企圖飛韓國釜山被捕
據此前報道，廖男犯案後隨即購買衣物變裝，企圖趕往台中國際機場搭機逃往韓國釜山。警方迅速掌握行蹤，當天下午3時52分將他拘提到案，阻止其潛逃。
矢板明夫拒和解：不容金錢買兇噤聲
矢板明夫透露，法院當日詢問他是否願意和解，但他選擇拒絕。他坦言拒絕與黑幫成員和解存在風險，但強調不能接受以賠償金換取施暴者輕判。
他指出，若金錢可以僱用黑幫令異見者噤聲，而犯罪者只需賠償就能脫身，恐怕將導致更多新的受害者出現，這不僅是針對他個人的傷害，更涉及所有民主社會表達意見的自由。
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