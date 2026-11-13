台灣擬修《反滲透法》　將嚴審大陸出生、黑幫背景港人入境

今年7月，台籍日裔傳媒人矢板明夫在台中突遭一名廖姓男子揮拳襲擊，台灣指大陸涉嫌「跨境鎮壓犯罪」，預計近期啟動修訂反滲透法。此外台灣陸委會副主委沈有忠近日證實正研擬收緊兩類香港居民的入境審查，主要涵蓋具黑幫背景或犯罪紀錄者，以及在大陸出生後取得香港身分的人士。



針對「跨境鎮壓犯罪」和台灣擬修訂《反滲透法》，國台辦批評台灣當局編造謊言、推行「綠色恐怖」。國台辦指出，民進黨當局此舉是為其「台獨」分裂張目及販賣「兩國論」，再次暴露其險惡用心。當局進一步推行「綠色恐怖」，放大「寒蟬效應」，旨在煽動兩岸對立對抗，形容這是欺騙民眾的拙劣把戲，不得人心。



嫌犯接近矢板明夫3秒就揮拳。（施志昌辦公室提供）

陸委會：鎖定兩類對象 強調非「一刀切」

據此前報道，台灣陸委會副主委沈有忠日前指出，隨著「跨境鎮壓」案件增加，台灣政府可能對特定港人採取更嚴格的入境審查。當局正研擬加強審查的對象主要分為兩類：具有黑幫背景或刑事紀錄的香港居民。在中國大陸出生、後來取得香港身份的人士。

沈有忠強調，相關審查措施絕對不會採取「一刀切」做法。台方無意將香港等同於內地進行全面控管，不會推行全體適用的限制措施，以免對全港700萬普通市民不公。他稱，台港兩地過去在觀光旅遊及經貿領域交流密切，官方期望在防範潛在安全風險的同時，能繼續延續雙方良好的互動關係。

據此前報道，印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫今年7月6日在台中遭暴力襲擊。台中地方法院10日開庭審理，疑犯香港籍男子廖港發當庭全面認罪，案件改採簡式審判程序，定於12月3日宣判。

矢板明夫遇襲｜港黑幫收錢跨境施暴 港男認罪求輕判當事人拒和解

檢方揭露，這是一宗由5名香港黑幫成員受僱來台的跨境襲擊案，主因是不滿矢板公開發表評論兩岸及政治議題。檢方依傷害、參與犯罪組織等罪起訴廖男，建請法院從重量處5年徒刑，其餘4名已離境共犯則遭發布通緝。