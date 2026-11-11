台灣或收緊兩類港人入境審查　含內地出生者　陸委會：不會一刀切

台灣陸委會副主委沈有忠11月10日表示，具有黑幫背景或刑事紀錄，以及在大陸出生、其後取得香港身份的兩類港人，申請入境台灣時可能面對較嚴格審查。他稱，有關做法是為應對「跨境鎮壓」風險，但強調不會將香港完全等同大陸管理，也不會對港人「一刀切」。



據台灣《聯合報》報道，政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」講座，由沈有忠主講。期間有香港學生問及，近期部分被指涉及「跨境鎮壓」的案件牽涉持香港身份人士，會否影響其他赴台港人的權益。

沈有忠回應稱，1997年香港回歸後，愈來愈多在大陸出生的人士取得香港身份。他表示，台灣現行對港人入境的規定相對寬鬆，若有人帶有特定政治目的，取得香港身份後再到其他地方執行任務，便可能造成管理漏洞。

台灣陸委會副主委沈有忠。（台灣聯合報）

他指出，台方可能對兩類港人採取較嚴格的入境審查。第一類是在香港土生土長，但曾參加黑幫組織、具有黑幫背景或刑事紀錄的人士；第二類則是在大陸出生，其後移居香港，取得香港護照及香港身份後再申請赴台的人士。

對於第一類人士，沈有忠稱，入境審查「不會像一般的香港人這麼寬鬆」，會稍為收緊；第二類人士的審查亦可能較一般港人嚴格。

不過，沈有忠強調，台方不會因此將香港完全按大陸的方式管理，認為這對700萬香港人並不公平。他表示，「我們也不會一刀切」，而是透過滾動式調整，彌補現有制度的漏洞。

台灣地標／台北地標／台北101：圖為2020年1月7日，民眾來到台北象山欣賞台灣101大樓的景色。（Getty）

沈有忠又稱，台灣與香港過去在經貿、觀光等領域有良好的交流基礎，台方仍希望維持雙方關係，但同時需要應對他所指的「跨境鎮壓」風險。

談及防範措施，沈有忠表示，台方首先會揭露相關案件，並歸納案例，讓高風險群體提高警覺；其次是盤點相關法規，透過刑責嚇阻在台協力者參與。

他亦提到，台方會與其他國家及相關安全單位合作，掌握可能入境從事破壞活動的高風險人士。他認為，要完全阻止境外人士入境犯案存在困難，將透過揭露案件、修法及加強入境管理等方式，盡可能降低風險。