曾為柯文哲站台　台陸配徐春鶯《反滲透法》詐欺等罪一審重判7年

台灣陸配徐春鶯被指控利用台灣新住民發展協會理事長等身分，受中共官員指示蒐集台灣政情輿情，並為2024年總統候選人柯文哲等選將站台。此外，她也被控詐貸銀行、從事兩岸地下匯兌等，涉犯《反滲透法》等4罪，被台灣檢方求刑合計21年6月，併科罰金合計新台幣2300萬元（約合港幣560萬元）。



新北地院今日（11日）依違反《反滲透法》、銀行法及刑法偽造文書、詐欺取財等罪，判處徐春英7年應執行刑。



民眾黨不分區立委名單曾擬納入中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯，當時引發爭議。（POP大國民提供）

《聯合報》報道，其餘同案被告，中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明被依反滲透法判刑2年；集智顧問負責人羅穎詐貸判處1年2月、偽造文書判1年2月，應執行刑為2年；徐春鶯女兒卜啓正詐貸判1年，緩刑4年。

承認地下匯兌與詐貸 否認受指使「介選」

台灣檢方起訴指控徐春鶯涉及4大罪狀。在涉嫌介入台灣政治方面，她被指受中國大陸官員指示，於2022年台灣地方選舉及2024年總統大選期間，動員陸配為黃珊珊、柯文哲等特定候選人站台造勢；她亦被控透過同案被告的集智公司，以虛假商務考察名義掩護隱瞞黨政機關背景的官員孫憲入境台灣10天。

此外，徐春鶯被指控包括安排女兒假冒公司專案經理，憑偽造在職證明向銀行詐取2,697萬元新台幣（約647萬港元）房屋貸款；她另被控於2020年至2025年間非法辦理兩岸地下匯兌，累計金額達2,875萬元新台幣（約690萬港元），從中賺取約24萬元新台幣（約5.7萬港元）利潤。

案件審理期間，徐春鶯坦承處理地下匯兌，但稱是「為了服務台灣的陸配新移民」；她亦承認使用虛假薪資及勞保證明替女兒卜啓正偽造財力證明，向合作金庫銀行詐貸。

不過，對於被指控違反《反滲透法》介選，以及以虛假商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲赴台，徐春鶯均予以否認。

她在庭上辯稱，與孫憲及中國大陸民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤等人的對話僅屬「對台灣政局的閒聊」，回覆「明白」亦只是口頭禪；她又指孫憲此前多次入境台灣時均有填報退役黨政軍背景並獲批，因而否認犯罪，但有關辯解未獲法院採信。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，傳出曾經被台灣民眾黨鎖定為2024不分區立委人選。（微信公眾號／上海民革）

曾被視為民眾黨不分區立委人選

據此前報道，現年64歲的徐春鶯出生於上海，畢業於復旦大學企業管理系，曾於上海國營貿易公司任職科長。她於1993年結婚後赴台定居，2000年取得台灣身份證，隨後曾任中國國民黨新住民工作委員會委員及台灣民眾黨新住民委員會主委。

2023年10月，時任民眾黨主席柯文哲一度考慮將其列入2024年不分區立委名單，但因外界爭議過大，徐春鶯最終婉拒提名。

值得關注的是，徐春鶯擔任負責人的「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，今年5月已被台灣內政部依法處分解散。台灣亦正檢討其在台定居資格，徐春鶯未來可能台灣身份證及定居資格會被註銷。