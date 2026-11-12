黃仁勳｜台陸委會：黃樂持香港護照兩年8度赴台，今年未有入境

英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，又名Alice HUANG），外媒更指黃樂為中國間諜，中國外交部斥責間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。



台灣陸委會今日（12日）證實，黃樂於2024年及2025年曾以商業及香港居民身份8次入境台灣，惟今年暫無入境紀錄。台灣內政部表示，當局現已註銷黃樂的出入境許可證，禁止其再次赴台，行政院亦透露已與美國展開跨國合作調查有關事件。



《紐約時報》10日報道指，黃樂持香港護照數次赴台灣，台灣2024年在美國政府建議下開始監控其訪台行程。台灣內政部長劉世芳與移民署長林宏11日於立法院表示，對黃樂入出境資料全程均有掌握，目前已廢除黃樂簽證、禁止她再度入境台灣。



2025年5月，黃仁勳與黃樂等人在台北用餐。（網絡圖片）

據媒體報道指，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。台媒TVBS新聞網報道，台內政部長劉世芳與移民署長林宏恩今日於立法院備詢。林宏恩稱，黃樂過去的入出境資料與相關訊息，台灣政府機關都有完整掌握。

《聯合報》報道，台灣陸委員會主委邱垂正11月12日在立法院內政委員會透露上述信息。邱垂正說，黃樂於2025年入境台灣五次，2024年三次，今年則尚未有入境紀錄。

邱垂正稱，黃樂是以商業與香港居民身份赴台。邱垂正說，如今台灣當局知道黃樂的身份，將依照「港澳人士來台居留定居許可辦法」，以「可能有危害台灣利益、公共安全、公共秩序之虞，給予注記，依法管制其入境」。

台官方：已與美國就黃樂案進行合作調查

另據台灣行政院消息，台灣已與美國就黃樂案進行合作調查。行政院發言人李慧芝說，因案件涉及跨國合作調查，目前不便對個案提供更多信息。

李慧芝說，針對個案是否涉及犯罪嫌疑及相關調查程序，目前沒有公開資訊，若涉及犯罪，相關內容也受到偵查不公開原則限制。

據了解，2025年5月，黃樂在台北一家中餐館出席黃仁勳在台北國際電腦展（Computex）期間舉辦的晚宴。現場拍攝影片顯示，黃仁勳和一名被指是黃樂、身穿粉紅色連衣裙的女子，畫面中可見黃仁勳摟著黃樂的肩膀，黃樂則親吻他的右臉頰。

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有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照：