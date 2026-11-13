黃仁勳｜桃色風暴中心?2024電腦展黃仁勳夫婦、2出軌對象都在台北
NVIDIA（輝達，又稱英偉達） 行政總裁黃仁勳因捲入桃色及疑似外國情報風波，周四（12日）突然宣布辭職。據彭博引述消息報道，黃仁勳此前一直否認婚外情指控，並力圖保住行政總裁職位，但隨着第二段婚外情的報道出現，董事會周三（11日）開會至深夜，最終要求他辭職。
據此前報道，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）繼傳出軌黃樂爭議後，再被曝出與公司醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。
據英偉達網站，現年48歲的鮑威爾已婚，與黃仁勳共事逾18年。值得關注的是，鮑威爾跟黃樂一樣，都曾在2024年6月訪台。當時她拜會台大醫院與林口長庚醫院，洽談醫療AI合作，並留下照片。
台媒《自由時報》則整理，2024年台北國際電腦展期間，黃仁勳的妻子Lori Huang陪同來台，而被媒體點名的兩名緋聞對象，鮑威爾（Kimberly Powell）及黃樂（Alice Huang），同時期也分別出現在台活動紀錄，巧合引起關注。台媒《聯合報》則稱，台灣意外成為這場桃色風暴的交集點。
2024年台北國際電腦（Computex）展，展期為6月4日至7日，黃仁勳在5月26日就與妻子Lori Huang搭乘私人專機抵達台灣，提前展開供應鏈拜訪行程，並於6月2日在台大體育館發表主題演講。當時黃仁勳頻繁現身台灣夜市、餐廳及科技業活動，掀起一股「黃仁勳旋風」。
黃樂在2024年6月Computex期間也在台北。當時她出席由技嘉（GIGABYTE）在台北茹曦酒店15樓高級酒吧主辦的一場科技界高層派對，黃樂在聚會中提及黃樂正與人群中的業界人士交談，突然對眾人說，「我跟你們打賭，我可以把Jensen找來。」黃仁勳本人竟當真出現，並與在場人士共飲威士忌，兩人並肩而坐的畫面與影片事後在網路上流傳。
在台北國際電腦（Computex）展期間，黃仁勳6月2日為台大體育館主題演講，6月4日起出席台北國際電腦展（COMPUTEX）來台。6月5日鮑爾以NVIDIA全球醫療業務部門副總裁身分率領輝達團隊成員，與台大醫院院長吳明賢醫療團隊會面，共同討論神經外科、影像醫學等等的人工智慧醫療合作。
《紐約時報》報道，兩人今年3月在加州聖荷西一間舉辦英偉達會議的飯店裡，被錄下舉止親暱的畫面，黃仁勳的維安人員發現有人拿手機拍攝，便將拍攝者帶到一旁隔開，並提出條件，希望簽署保密協議。
8月鮑威爾受訪時稱，在加入英偉達之前，她曾在一家電子新創公司擔任工程師，之後轉做產品工作，並主動聯繫英偉達，討論英偉達的運算晶片。英偉達發現自家技術能用於醫療領域後，找她加入團隊。她稱這份工作讓她「夢想成真」。
鮑威爾2008年以總監身分加入英偉達，她負責推動把英偉達晶片技術應用於高等教育和醫療的計畫，尤其是醫療影像設備。鮑威爾之後在英偉達逐步升遷。她的LinkedIn資料顯示，2016年升任AI事業開發資深總監，帶領專注AI的業務開發團隊，2017年底再升任醫療事業副總裁。
英偉達官網目前列出的職掌顯示，鮑威爾負責醫療業務的硬體與軟體，涵蓋醫療影像、生命科學及藥物研發等技術。