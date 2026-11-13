黃仁勳｜桃色風暴中心?2024電腦展黃仁勳夫婦、2出軌對象都在台北

NVIDIA（輝達，又稱英偉達） 行政總裁黃仁勳因捲入桃色及疑似外國情報風波，周四（12日）突然宣布辭職。據彭博引述消息報道，黃仁勳此前一直否認婚外情指控，並力圖保住行政總裁職位，但隨着第二段婚外情的報道出現，董事會周三（11日）開會至深夜，最終要求他辭職。



據此前報道，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）繼傳出軌黃樂爭議後，再被曝出與公司醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。



據英偉達網站，現年48歲的鮑威爾已婚，與黃仁勳共事逾18年。值得關注的是，鮑威爾跟黃樂一樣，都曾在2024年6月訪台。當時她拜會台大醫院與林口長庚醫院，洽談醫療AI合作，並留下照片。



台媒《自由時報》則整理，2024年台北國際電腦展期間，黃仁勳的妻子Lori Huang陪同來台，而被媒體點名的兩名緋聞對象，鮑威爾（Kimberly Powell）及黃樂（Alice Huang），同時期也分別出現在台活動紀錄，巧合引起關注。台媒《聯合報》則稱，台灣意外成為這場桃色風暴的交集點。

2024年6月，鮑威爾曾以NVIDIA全球醫療業務部門副總裁身分率領輝達團隊成員與台大醫院院長吳明賢醫療團隊會面。（台大醫院官網）

5月30日，黃仁勳訪台期間，宴請一眾台系供應鏈廠商高管。（快科技）

2024年台北國際電腦（Computex）展，展期為6月4日至7日，黃仁勳在5月26日就與妻子Lori Huang搭乘私人專機抵達台灣，提前展開供應鏈拜訪行程，並於6月2日在台大體育館發表主題演講。當時黃仁勳頻繁現身台灣夜市、餐廳及科技業活動，掀起一股「黃仁勳旋風」。

黃樂在2024年6月Computex期間也在台北。當時她出席由技嘉（GIGABYTE）在台北茹曦酒店15樓高級酒吧主辦的一場科技界高層派對，黃樂在聚會中提及黃樂正與人群中的業界人士交談，突然對眾人說，「我跟你們打賭，我可以把Jensen找來。」黃仁勳本人竟當真出現，並與在場人士共飲威士忌，兩人並肩而坐的畫面與影片事後在網路上流傳。

黃仁勳2024年與黃樂在酒吧的畫面。（NetThunder執行長Parker Schmitt Linked In）

2024年6月，鮑威爾曾以NVIDIA全球醫療業務部門副總裁身分率領輝達團隊成員與台大醫院院長吳明賢醫療團隊會面。（台大醫院官網）

在台北國際電腦（Computex）展期間，黃仁勳6月2日為台大體育館主題演講，6月4日起出席台北國際電腦展（COMPUTEX）來台。6月5日鮑爾以NVIDIA全球醫療業務部門副總裁身分率領輝達團隊成員，與台大醫院院長吳明賢醫療團隊會面，共同討論神經外科、影像醫學等等的人工智慧醫療合作。

《紐約時報》報道，兩人今年3月在加州聖荷西一間舉辦英偉達會議的飯店裡，被錄下舉止親暱的畫面，黃仁勳的維安人員發現有人拿手機拍攝，便將拍攝者帶到一旁隔開，並提出條件，希望簽署保密協議。

8月鮑威爾受訪時稱，在加入英偉達之前，她曾在一家電子新創公司擔任工程師，之後轉做產品工作，並主動聯繫英偉達，討論英偉達的運算晶片。英偉達發現自家技術能用於醫療領域後，找她加入團隊。她稱這份工作讓她「夢想成真」。

2026年4月18日，美國加州，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）與夫人洛麗（Lori Huang，右）出席一個頒獎典禮晚會。（Reuters）

鮑威爾2008年以總監身分加入英偉達，她負責推動把英偉達晶片技術應用於高等教育和醫療的計畫，尤其是醫療影像設備。鮑威爾之後在英偉達逐步升遷。她的LinkedIn資料顯示，2016年升任AI事業開發資深總監，帶領專注AI的業務開發團隊，2017年底再升任醫療事業副總裁。

英偉達官網目前列出的職掌顯示，鮑威爾負責醫療業務的硬體與軟體，涵蓋醫療影像、生命科學及藥物研發等技術。