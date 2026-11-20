台資深音樂人羅大佑日前接受專訪時，公開點名台灣前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴及前監察院長陳菊等人「沒結婚、沒子女，比較不會為下一代著想」，言論隨即在台灣政壇及網絡引發熱議。



蔡英文其後發文，巧妙引用羅大佑的經典名曲《童年》作溫情回應，強調自己雖然沒有親生子女，但「用盡全力，守護台灣的每一個孩子」。隨著話題發酵，台媒再度翻出，蔡英文年輕時一段鮮為人知的留美戀情，以及男方返台任教後不幸遇上山難身亡的悲劇往事，再度成為網民焦點。



蔡英文大學時期舊相曝光，相片攝於1970年代中，蔡英文在台大法律系讀書時期，最後排右三為蔡英文。當時其髮型與今天相若，但有時不戴眼鏡。（黃永俊攝/資料圖片）

台灣交通大學退休教授吳培元早於2017年便曾撰寫《蔡英文與蕭正堂》一文，揭開故事細節。

據吳培元憶述，其昔日交大應用數學系同事蕭正堂是台大數學系學弟，1975年赴美國康奈爾大學留學，1979年取得博士學位後先在南加州大學任教兩年，其後返台獲聘到交大任教。按時間推算，1978年赴康奈爾大學攻讀法學碩士的蔡英文，與蕭正堂在當地有一年的重疊期，兩人期間結識並密切交往，一度論及婚嫁。惟後來蕭正堂返台任教，蔡英文則轉赴英國倫敦求學，兩人漸行漸遠。

被視為交大應數系明日之星的蕭正堂，卻在1983年遭遇橫禍。當年4月8日，蕭正堂與交大同仁一行7人趁長假前往雲林草嶺旅遊，翌日清晨步行至清水溪山谷河床一處名為「奇妙洞」的石縫夾壁探險。由於洞內漆黑狹窄且泥濘不堪，其餘同伴先後折返，僅剩蕭正堂與另一名女同行者繼續摸黑前進。

期間，蕭正堂發現前方有一處透光洞口，望出去見對面山壁雜草叢生，誤以為可以跳過去繼續前行，豈料茂密野草之下竟是懸空深淵。他一躍而下後直墜山谷，頭部連續撞擊岩塊並摔落在滿布鵝卵石的河床上。眾人尋獲蕭正堂並緊急送院，惜因傷勢過重一直未能甦醒，延至4月20日晚間不治，終年僅32歲。

吳培元在文中指出，蕭正堂生前作風低調，從未提及康奈爾大學的戀情，直至2016年初聽聞蕭正堂弟弟蕭正祥在某場合提起，才得知蔡英文正是兄長當年的女友。

不過吳培元亦補充，蔡英文自倫敦返台到政治大學任教已是蕭正堂過世一年多後的事；而在意外發生前，蕭正堂已與一名由所長介紹的女性交往半年，蔡英文在倫敦求學時亦曾有交往對象，吳培元因此感嘆「兩人間的糾葛應早已成過眼雲煙，隨風而逝了」。

大學曾拒三男追求 赴英情路再受挫

回顧《香港01》過往在台北專訪蔡英文中學及大學同窗的報道，年輕時的蔡英文雖非外貌出眾的「霎眼嬌」，但因氣質獨特、待人真誠，在同窗眼中極具魅力。

蔡英文台大法律系舊同學江瑞瑭及林慧玲曾向《香港01》透露，大學時期班上曾有三名男生「明刀明槍」同時追求蔡英文，其中一名男同學更曾為了展現誠意，在她位於台北陽明山的寓所門外苦站了一整晚。然而，當時一早部署出國留學的蔡英文心無旁騖，加上笑言「選了一個，對另外兩個人怎麼交代」，最終將三名追求者全數拒絕。

直至赴美留學遇上「真命天子」卻天人永隔，其後蔡英文在英國攻讀博士期間雖曾再譜戀曲，據台媒報道指最終亦因父親的「門第之見」而無疾而終。多年來面對外界好奇其感情生活，蔡英文總以一句「年輕人該有的事，我都有啦！」帶過。