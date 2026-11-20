台灣行政院早前提出全民普發1萬元（新台幣，下同）方案後，國民黨立法院黨團提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》草案，主張全民普發新台2萬元；民眾黨團則因主張普發現金應先完成法制化，對國民黨版本表達反對。



立法院院會今日（20日）處理該案，由於民進黨團有13名立委缺席（包括11名參選地方首長的立委），即使民眾黨團8名立委逐條投下反對票，國民黨團仍憑藉人數優勢，最終以50票贊成、46票反對三讀通過該條例。



據了解，發放對象為全體台灣人且「不排富」，符合領取資格者每人獲發放現金2萬元（約合港幣 4,765元）；台行政院須於條例生效後1個月內，將特別預算案送交立法院審議，並須自條例生效日起3個月內發放完畢。



根據立法院三讀通過的條文，立法目的在於落實國家經濟成長及財政成果由全民共享的原則，使經濟發展紅利適度回饋人民，藉此減輕民眾生活負擔、提升家庭可支配所得、提振民間消費、擴大內需及強化經濟韌性。

立法院會今日三讀通過國民黨團所提出的普發現金2萬元，成功闖關完成立法。（傅崐萁臉書）

據了解，國民黨立法院黨團今早發出甲級動員令，多名身兼縣市長候選人的國民黨立委緊急調整地方競選行程，趕回立法院配合黨團議事運作。

反觀民進黨立法院黨團今日並未發出甲級動員令，表決時共有13名綠營立委未有到場，當中包括沈伯洋在內共11名正參選地方首長的立委。在民眾黨團8席立委全數逐條投下反對票的情況下，在場反對票總數為46票，不敵國民黨團的50票，令國民黨版普發2萬元特別條例順利過關。

根據立法院三讀通過的條文，立法目的在於落實國家經濟成長及財政成果由全民共享的原則，使經濟發展紅利適度回饋人民，藉此減輕民眾生活負擔、提升家庭可支配所得、提振民間消費、擴大內需及強化經濟韌性。

台灣民眾領取的2萬元現金免納所得稅，且不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。本條例及其特別預算執行期間，自公布日施行至2027年12月31日止；施行期間屆滿，得經立法院同意延長。