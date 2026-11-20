台灣中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」港籍成員冼迪琦（小迪），7日出席由台港經濟文化合作策進會與陸委會合辦的「2026好友港節市集」，與市集總召的港星張啟樂同台。來台8年的她透露，自己早已取得台灣健保資格；不過談到在台生活，她卻笑稱目前最讓她不習慣的，竟是「台灣人的熱情」，更自爆來台多年至今依然是租屋一族。



小迪坦言，自己私下個性較為內斂，起初面對台灣人的溫暖常有些招架不住，「台灣朋友都很好，知道我不是本地人對我都很友善，有時候無法招架熱情，會想說怎麼有人對我這麼好！」她也透露，隨著職棒球季告一段落，近期將工作重心部分移回香港，除了消化當地的行程外，也把握時間多陪伴家人。

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」港籍成員冼迪琦（IG@diccc0213）

儘管已在台扎根多年，小迪依然是個租屋族，她笑說：「年輕人的想法租房子就OK，（買房子）30幾歲再想，目前確實沒有能力買房子！」不過她也非常重視居住安全，堅持一定要有保安，因此每月房租高達2.5萬新台幣（約6000港元），空間約13至14坪（約460至500呎），為了安全寧願多花一點錢。

冼迪琦轉戰啦啦隊爆紅 自曝在台無力買樓▼▼▼

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而針對近期動盪劇烈的股市，小迪則笑稱自己完全沒碰，雖然經常聽身邊朋友熱烈討論，但自己始終聽不太懂，「我自己對股票跟數學有點笨笨的！所以我寧願腳踏實地賺錢。」比起投機投資，她更傾向把辛苦錢存下來或拿來「投資自己」，「從小媽媽教我女生一定要有自己的錢比較安心。」

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