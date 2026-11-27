台灣四年一度的「九合一」地方公職人員選舉將於11月28日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時，下午4時起現場開票。這場被視為2028年台灣大選前哨戰的選舉，不僅牽動全台政治版圖與中央施政評價，同場舉行的核能公投、國際局勢影響亦令選戰看點十足。



《香港01》記者亦在日前親身走訪台北街頭，了解當地市民對今屆選戰與切身議題的看法。



台北現任市長蔣萬安尋求連任。（Reuters）

民進黨候選人、現任立委沈伯洋的「洋流」現象引起選民關注。（Reuters）

「九合一」是什麼？要投幾張票？

「九合一」選舉並非指選民要領取九張選票，而是台灣自2014年起為減少選舉頻率及降低行政成本，將九類地方公職人員選舉合併於同一天舉行。地方公職人員選舉的合格投票年齡門檻為年滿20歲。

選票涵蓋直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表以及村里長。

2026年選舉涵蓋全台22縣市，中選會統計直轄市長及縣市長選舉人共1,957萬6,028人，全台共19,695人登記參選，角逐11,051個地方公職名額；當中全台22席直轄市長及縣市長共有81人登記參選（23名直轄市長候選人、58名縣市長候選人），本屆22名現任首長中只有8人登記連任，交棒幅度相當顯著。至於實際領票張數，視乎選民居住地區而定，一般會領取3至5張地方選舉票。

台灣近8年第四場核能公投

除了地方公職選舉外，11月28日當天亦同日舉行國民黨團提案的廢除「非核家園」的公投案，這是台灣近年來再次與核能相關的公投，其結果將影響台灣的能源以及長期的環境政策方向。

台灣「2025年非核家園」入法，若根據公投結果所有核電廠都需在2025年走入歷史。（台灣核電三場）

據了解，台灣自2018年開始共舉行或即將舉行4場核能相關公投，分別為2018年「以核養綠」（通過）、2021年「核四恢復商轉」（未通過）、2025 年第 21 案「核三延役（核三重啟）」（未通過），以及2026年的廢除「非核家園」。

與地方選舉不同，公投投票年齡門檻為年滿18歲即具公民投票權。根據中選會統計，此次公投投票權人總數為2,000萬3,835人，當中包括40萬2,980名18至19歲只能領公投票的首投族。公投通過門檻為有效同意票須達500萬959票以上（即投票權人總額四分之一以上），且同意票須多於不同意票。

台灣六都市長選舉藍綠候選人是誰？

本屆「六都」市長選戰各有焦點與政策攻防。台北市由爭取連任的蔣萬安對上民進黨立委沈伯洋，雙方分別聚焦科技產業與社安網等議題。新北市則是前副市長李四川迎戰立委蘇巧慧，軌道建設與雙北生活圈成為交鋒重點。桃園市由現任市長張善政對決前法務部政次黃世杰，捷運綠線與社宅規劃備受關注。

中南部方面，台中市由立法院副院長江啟臣與立委何欣純對決，各自端出AI城市與捷運藍線政見。台南市則由立委謝龍介對陣陳亭妃，社福補助與科技產業鏈是兩大主軸。高雄市方面，立委柯志恩與賴瑞隆則分別主打均衡發展與AI產業升級。

圖表看六都市長候選人的簡介和政見：

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台北市長選戰成為大選焦點？

在眾多選區中，台北市長選戰備受矚目。民進黨候選人沈伯洋與支持者凝聚的「洋流」聲勢成為選戰話題；支持者認為相關動員與社群串聯有助擴大公共討論、展現基層能量，但批評者與部分觀察人士則對動員手法、街頭宣傳或宣傳包裝提出質疑。選前最後階段，雙方在造勢與選前之夜安排上亦引發討論，沈伯洋方面宣布調整選前之夜實體造勢改以其他方式與市民互動，蔣萬安則強調市府維持行政中立。

國民黨陣營派出的是台北現任市長蔣萬安，為蔣中正家族後代，2022年首戰當選台北市長，在黨內被視為新一代接班梯隊核心人物。

北京方面對沈伯洋的「定性」使這場地方選舉在市政議題之外也牽動兩岸關係。國台辦於2024年10月將沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單，限制其與家屬進出中國大陸及港澳並限制相關機構合作；2025年10月重慶市公安局宣布以涉嫌分裂國家罪立案偵查，2026年10月國台辦又點名懲戒其父相關企業。

街訪台北市民怎麼看這場選舉？

《香港01》記者走訪台北了解市民對今屆選舉的看法與最關心的議題，但27日下午在中山區卻難以找到願意表態的路人，亦遇到有年輕市民以「對政治沒有興趣」為由婉拒。

記者其後轉往西門町遇到願意受訪的陳先生，他表示自己最關注台北市大量樹木在蔣萬安任內被砍伐的情況，直言「砍樹這件事情就是這麼簡單、應該可以避免的事情，砍了就回不去了」，認為一棵樹需要很長時間生長，砍掉就沒有了，應該好好避免。

陳先生亦分享對今屆選戰的觀察，指現在已進入AI與新科技時代，候選人應跟上時代腳步，減少以宣傳車整天擾民的做法；他認為沈伯洋提出包括政策島等創新想法，選前之夜調整安排也令人印象深刻，並期望更多候選人善用公共媒體串聯、減少干擾市民生活並提升選舉效果。

陳先生亦分享對今屆選戰的觀察，指現在已進入AI與新科技時代，候選人應跟上時代腳步，減少以宣傳車整天擾民的做法。（香港01攝）

談到兩岸與國際局勢，陳先生認為對岸角力等政治議題不可能與生活無關，他引述沈伯洋的話稱「投給你想要的生活」，他認為，台灣人的生活不需要太多不必要的勢力介入。

另一位受訪的年輕人陳先生則坦言自己對政治冷感，表示不想參與政治鬥爭，甚至連投票都懶得去，通常是交由母親決定、媽媽投誰他就跟著投，被問及今屆是否會去投票時，他直言「其實沒有很想欸，就是懶嘛」。他形容自己是比較抽象的年輕人，對政治較感興趣的部分是搜集政治meme（迷因）梗和「吃瓜」。

陳先生則坦言自己對政治冷感，表示不想參與政治鬥爭，甚至連投票都懶得去。（香港01攝）

他舉例政治迷因梗，例如馬英九咳嗽或柯文哲過去唱「怪怪的」等歌的片段，認為抽象內容具吸引力，某程度上也會增加年輕人對政治趨勢的留意。他同時提到，近期較關注台北同志酒吧遭警方臨檢及疑似出現辱罵同志言論的議題，認為台灣應尊重性別多元與平權，對相關情況感到難以接受。

記者亦訪問到不願露面的王先生（化名），他認為愈來愈多人害怕被貼上標籤而不願表態，並以台灣大罷免結果為例，指當時表態多為支持大罷免者，但最終結果卻非如此，反映大部分人其實不願表態，認為民主走到最後恐出現「沉默螺旋」。

台灣大罷免失敗 挺罷免者稱非常失望 反對者慶賀：這才是民主

2025年7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

王先生又提到，選舉期間涉及翡翠水庫有設置光電板計劃的討論令他有感，指民生用水標準與一般不同，加上台灣多颱風、南部曾有光電板受損散落的情況，若涉及重金屬等風險令人擔憂，因此今屆選擇支持蔣萬安；他同時表示反感任何形式的「造神」現象，無論是哪一位候選人都不認同。

2028年台灣大選的期中考？

此次台灣地方選舉對執政的民進黨而言，這場選舉屬總統任期中段的「期中考」，反映選民對民生經濟、物價與施政表現的評價，一旦失利則面臨檢討與路線調整壓力。

2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

對在野黨國民黨來說，這是守住既有執政縣市版圖的能力考驗，特別是「六都」表現將影響黨內權力結構以及2028年潛在人選布局。至於第三勢力民眾黨，則檢驗其在藍綠夾擊下的地方基層實力與議員席次消長，左右未來政黨合作空間與生存發展。人口密集的直轄市與重點縣市勝負，常被視為觀察中間選民與青年選民動向的風向標，也是2028年大選前哨戰。

國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會。（聯合報）

在外部地緣政治層面，中美俄互動與印太局勢變化備受矚目，此次選舉在APEC峰會中美俄元首歷史性同框會晤之後登場，台灣政治與選舉氣氛如何與國際局勢相互牽動，成為觀察台海與印太局勢的重要切入點。而台灣在全球科技與製造供應鏈的角色，亦使這場選戰成為國際媒體關注的焦點。