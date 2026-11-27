台灣台北市一名從事金融業的林姓女子，去年5月凌晨在信義區某酒吧周邊，看見素不相識的A男喝醉意識不清，竟起色心將對方攙扶搭上的士帶回租屋處，趁A男意識不清之際褪下褲子，性侵得逞，A男酒醒後察覺異狀怒向警方報案，案經台北地院審理，考量林女坦承犯行並與A男達成和解賠償，依乘機性交罪判處有期徒刑2年、緩刑2年，緩刑期間付保護管束並須接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。



男醉酒斷片遭撿屍

判決指出，林女與被害A男素不相識，去年5月1日凌晨3時55分，林女在信義區街頭發現A男意識模糊，隨即主動上前攙扶，並搭乘UBER將A男帶回自己位於萬華區的租屋處，褪去A男褲子並以嘴巴猥褻性交得逞。A男酒醒後發現遭到侵犯，憤而前往萬華分局報警提告。

台北一男子醉酒後遭撿屍侵犯。（示意圖／Adi Goldstein@Unsplash）

檢方偵辦後依《刑法》乘機性交罪將林女提起公訴，林女起初一度否認犯行，直到開庭才坦承犯行，後與A男達成和解並履行賠償條件，A男也當庭同意從輕量刑並給予緩刑機會。法官審酌林女未能尊重他人性自主權、性平意識與法治觀念薄弱，但念在其大學畢業、從事金融業且無犯罪前科，犯後已彌補被害人損害，依法判刑2年、宣告緩刑2年，以啟自新。

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