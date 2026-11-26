台灣「九合一」選舉進入最後衝刺，民進黨台北市長候選人沈伯洋原定周五（27日）在台北市議會、市政府附近舉辦「市民之夜」（選前之夜），周三起封路搭建舞台。惟因交管範圍過大、嚴重影響交通引發民怨，沈伯洋兩度致歉後，周三深夜突然宣佈取消活動，並漏夜拆除舞台。



民進黨台北市長候選人沈伯洋原定周五（27日）在台北市議會、市政府附近舉辦「市民之夜」（選前之夜），周三起封路搭建舞台。（沈伯洋FB）

封路惹眾怒 漏夜拆台急煞停

沈伯洋在舞台前錄製影片解釋，因凱達格蘭大道、市府路及北平東路均已被借走，市府廣場又不獲借用，最終只能選定仁愛路。

沈伯洋在舞台前錄製影片解釋，因凱達格蘭大道、市府路及北平東路均已被借走，市府廣場又不獲借用，最終只能選定仁愛路。（沈伯洋FB）

但因無法使用市府廣場，舞台必須往仁愛路延伸並大幅封路。他坦言，昨晚開會後發現交通配套仍無法理順，認為「市民交通是最重要的」，遂決定拆掉舞台，取消選前之夜，後續將再開會商討以其他形式舉辦選前活動。

蔣萬安願讓路權 賴清德讚「勇敢決定」

對於沈伯洋急煞停，賴清德周三晚在Facebook發文力挺，稱這是「最睿智且最勇敢的決定」，體現沈將市民權益擺在首位的信念，並呼籲支持者「小水滴」保持冷靜。

另一邊廂，國民黨對手蔣萬安的競選總幹事羅智強周四凌晨發文，指接獲蔣指示，願讓出周五的市府路路權供沈陣營使用；蔣萬安原定周六的實體開票活動亦改為線上舉行。