台灣「九合一」選舉今（28）日登場。力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安，上午8時35分左右抵達永安國小投票所，沿途獲不少民眾揮手及握手致意。完成投票後，他受訪時心情大好，直言昨晚睡得很好，更自爆昨晚忙完行程後能與妻子一起吃泡麵，是一件很幸福的事。民進黨台北市長候選人沈伯洋則在9時多完成投票，他表示，希望投完票後，能陪著太太及女兒一起吃早餐。



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13：00

民眾黨創黨主席柯文哲一改過去一早就去投票，下午1時才到投票所，台媒報道指這是他解除羈押禁見後首次參與投票。

談及投票心情，柯文哲說，沒什麼心情，「只是來盡義務的。」至於為何選下午投票，柯透露，除了昨晚返家時已是凌晨，還事先問過ChatGPT，得知下午1時至2時的投票人潮最少，特別選在這個時段前來。

12：30

台灣警政署最新統計，截至中午12時，全國警方已受理涉嫌違反選罷法案件65件、65人，其中攜帶手機等攝影器材進入投票所29件最多，撕毀及攜出選票28件居次，兩類合計57件，占所有案件近9成。

警政署指出，今日（28日）上午受理的65件案件，除攜帶手機等攝影器材進入投票所29件、故意撕毀及攜出選票28件外，另有投票日從事競選、助選活動3件，以及其他違反選罷法案件5件，相關案件由各地警方依法查處。

12：00

蔡英文於中午12時10分左右，現身大安區的建安國小投票所投票。她身穿一席淺灰色西裝外套，神情非常輕鬆，短短5分鐘內就完成投票不過，她在離開投票所時，把印章忘在在投票所，她馬上折返笑著說，「太緊張了」。

11：00

賴清德28日早上回到台南市安平國中投票，他由台南市長黃偉哲、台南市長候選人陳亭妃、立委林俊憲等人陪同前往安平國中投票。

10：10

國民黨主席鄭麗文今上午前往台北市松江路投票所投票。鄭麗文表示，對選舉結果有信心，天氣也很好，希望大家開開心心出門投票，也提醒大家記得領公投票。

國民黨主席鄭麗文今上午前往松江路投票所投票。（鄭麗文臉書）

鄭麗文上午9時前往投票所，約10分鐘內完成投票。她受訪時表示，心情很輕鬆，「最辛苦的過程已經結束了。」也對今天的選舉結果有信心；待所有開票結果完成後，她會到國民黨中央黨部舉行記者會。

9：20

沈伯洋28日9時多偕同妻子曾心慧及女兒「小麻糬」一同出現在金華國中投開票所。他在受訪時表示，今天天氣晴朗，心情也很開朗。沈伯洋稱，女兒昨晚太興奮，「今天早上花了點時間才把她叫醒」。

沈伯洋28日9時多偕同妻子曾心慧及女兒「小麻糬」一同出現在金華國中投開票所。他在受訪時表示，今天天氣晴朗，心情也很開朗。沈伯洋稱，女兒昨晚太興奮，「今天早上花了點時間才把她叫醒」。（翻攝聯合新聞網）

沈伯洋受訪稱，每次投票他都是一家三口同行，女兒小時候，夫妻倆還曾推著娃娃車去投票。這次也一樣，有太太和女兒陪伴，就是他最大的幸運。他也希望投完票後，能陪著太太及女兒一起吃早餐。談到投票日的穿著，沈伯洋說自己特別留意衣服上的符號和圖案，也建議民眾前往投票時盡量穿得素一點，避免引起爭議。

力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安，上午8時35分左右抵達永安國小投票所，完成投票後。（中時新聞網）

8：35

沿途親民握手 笑稱昨晚睡得香

蔣萬安抵達投票所時，現場已有不少民眾排隊等候。他沿途向民眾親切打招呼，隨後依序出示身分證、核對身分並領取選票，順利完成投票。談及投票日心情，蔣萬安表示昨晚睡得很好，家人也給予擁抱為他加油打氣。

他指今日天氣晴朗，呼籲民眾踴躍出門行使公民權利。他又提到，自己已多次在該投票所投票，雖然今日人潮不少，但整體動線仍相當順暢。

自爆溫馨日常 投完票帶老婆吃早餐

至於投票結束後的行程，蔣萬安卸下市長包袱，大談溫馨的家庭生活。他透露，昨晚忙碌了一整天選舉行程，能與妻子一起吃泡麵，讓他感到相當幸福。

台北市長蔣萬安昨日（27日）晚7時在凱道舉辦選前之夜，到晚上9時20分，現場的支持者人數已經突破15萬人。（蔡苡柔攝）

今日投完票後，他計劃帶妻子去吃早餐，隨後再到公園跑步，展現有別於選戰廝殺的輕鬆一面。