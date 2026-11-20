台灣2026年九合一地方選舉將於11月28日登場，無黨籍高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，近日因街頭拜票照片在Threads意外爆紅。現年26歲的他身材挺拔被網友封為「男模級里長」與「真人阿Ken」，也被說五官與氣質像男演員李程彬、陳奕，戴眼鏡的斯文樣子更有林煒年輕時的神韻。



高雄岡山區網友在Threads上分享，他們的里有很帥的年輕里長候選人，名字叫錢奕璋。錢奕璋的個人FB，可見他穿著競選背心、配戴細框眼鏡與小蜜蜂米高風在岡山街頭發放文宣及協助倒垃圾的畫面。幾天前里內有餐飲業店家半夜發生火警，他也前往協助清理散落的碎玻璃及周邊環境。

台灣無黨籍高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，因街頭拜票照片，高顏值外表在社群上爆紅。（FB@錢奕璋 維仁里里長候選人）

錢奕璋在街頭拜票照片在Threads意外爆紅，外形帥氣被網友讚像明星：

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許多人質疑他這麼年輕，才26歲為什麼要出來選？錢奕璋解釋，自己看見了可以做得更多的地方，也願意成為那個站出來的人，「年輕，不是弱點，是改變及行動的本錢」。他也坦承自己其實是個大I人，人生第一次參選，真的很多事情以前沒體驗過，但看到大家的笑容，聽到一句加油，一切都值得，只要是里民需要的，一定會盡力去做。

面對突如其來的關注，Threads留言區吸引大批網友紛紛留言：

「這根本男團等級」

「第一次看到這麼帥的里長，現在轉戶籍還來得及嗎」

「這是什麼霸總嗎？」

「國小同學推推，這人從國小就長的很帥了」

「現在是什麼帥哥競選大賽嗎？」



針對意外爆紅，根據三立新聞網報導，錢奕璋受訪時謙虛表示，瞬間被眾人關注感到措手不及，很感謝網友支持。他強調，無論最終選舉結果如何都會全力以赴，而他更省去傳統競選總部成立茶會的排場，改以徒步遊行方式走入維仁里大街小巷，親自向每位鄉親問好。

此外，錢奕璋的父親錢泓澍也透過FB發文力挺兒子，他表示家庭沒有財團背景，一個年輕人要踏出第一步，需要多少勇氣，他有體力多走幾趟，也肯花時間聽大家把話說完。他希望鄉親看看這個年輕人願意為維仁里做什麼，也看看他能不能把自己說過的話，一件一件做到。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】