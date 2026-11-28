台灣九合一地方選舉今（28）日登場，有網民發現一架與英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）過去訪台所乘搭同款的私人專機，於今晨6時20分降落台北松山機場，由於時間恰逢選舉投票日，隨即在網上引發熱議。



截至目前，英偉達官方仍未證實黃仁勳有訪台安排。



黃仁勳「同型專機」清晨抵松山機場，恰逢選舉投票日引發外界聯想。（FlightAware）

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）。（Reuters）

據台視新聞網報道，有網民發現一架與黃仁勳過往訪台所乘搭同款的私人專機，於27日深夜自美國飛往台灣，並於今日（28日）清晨約6時20分降落台北松山機場。

根據航班追蹤網站Flightradar24及FlightAware資料顯示，這架呼號為VJT779的專機為VistaJet營運的龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務噴射機，27日下午自鄰近英偉達總部的美國加州聖荷西國際機場起飛，歷時約14小時飛抵台北，由於恰逢台灣「九合一」選舉投票日，加上機型及出發地均與黃仁勳過往訪台行程吻合，不少網民紛紛揣測黃仁勳是否來台。

黃仁勳多次搭乘私人專機返台。（互聯網圖片）

黃仁勳過去多次搭乘VistaJet旗下的同款私人飛機返台。但有分析指，VJT779並非黃仁勳專屬包機代號，該機近期亦曾飛往首爾、布拉格及阿姆斯特丹等地，而黃仁勳11月並無相關公開行程。此外，去年5月及12月亦曾發生同型包機從聖荷西飛抵松山機場，最終證實機上僅為其家人或其他租用旅客，黃仁勳本人並未現身。