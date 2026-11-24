英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳早前因捲入婚外情風波而宣布辭職，引發科技界震盪，甚至有內部工程師發長文宣布離職，以示對高層決定的抗議及對黃仁勳的支持。但事件在短短不到兩周內出現逆轉，英偉達董事會11月23日一致通過讓黃仁勳閃電復職。



11月14日一名駐上海的Nvidia資深工程師近日在社交平台宣布因黃仁勳的離開而決定辭職，並發長文坦言對公司高層的決定感到「太令人失望」，引發網絡熱議。但黃仁勳宣布回歸，這名上海工程師則坦言當時對辭職「行動有點太快」，並表示願意探索重返英偉達的可能性。



據《商業內幕》（Business Insider）此前報道，在Nvidia上海機器人部門擔任資深研究工程師的達瑞爾（Darrell Dai），於11月14日在X平台（前稱Twitter）發布長文宣布離職，文章獲得超過10萬次讚好。

黃仁勳辭職｜對高層決定失望！英偉達機械人工程師發長文宣布離職

該名為戴士欽（Darrell Dai）的工程師，原於英偉達上海機械人業務部門擔任高級研究工程師。在黃仁勳11月12日宣布辭職後，他於11月15日在社交平台發布長文，宣布為自己的英偉達職業生涯畫上句號。他當時直言，黃仁勳的願景及塑造的工程師文化，是他當初希望留在公司的重要原因。

戴士欽在文中透露，黃仁勳會親自閱讀員工發來的「Top 5」郵件，關注他們的工作並直接交流，讓基層工程師覺得自己的想法能被聽見。他對於高層在未有提供充足解釋前，便逼迫員工接受黃仁勳離任的現實感到極度失望。他直斥：「感覺工程師的觀點未被重視，我們的聲音沒有被聽見。這種落差感比我想像的還要痛苦。」 據了解，他已於11月20日正式交還工作設備及員工證，完成了離職手續。

然而，隨着逾萬名員工聯署聲援，加上美國政府高層的介入，英偉達於11月23日宣布黃仁勳恢復總裁、行政總裁及董事會成員職務。

面對前上司的強勢回歸，剛辦妥離職手續的戴士欽顯得始料不及。他隨後發文表示：「很高興看到你回歸，也為我在英偉達的朋友和前同事們感到高興。」 同時他坦言，回過頭來看，自己當初的行動「可能太快了」。

網民力勸回巢 稱願探索重返可能性

對於未來的打算，戴士欽表示目前希望花些時間休息及反思，不想再倉促做出另一個重大決定。但他亦鬆口稱，在這個過程中，願意探索重返英偉達的可能性。

事件在網上引發熱議，大批網民紛紛在其社交平台留言鼓勵，有人大讚他「當初做的是正確的事，你幫助黃仁勳回歸了。你表現得很有勇氣」。亦有不少網民直接喊話勸他回巢：「回到你熱愛的公司，繼續支持你所敬佩的人」、「現在黃仁勳回來了，那就重新加入英偉達吧」。

2026年3月17日，時任英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席在美國加州舉行的英偉達GTC全球AI大會。（Reuters）

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