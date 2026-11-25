NVIDIA（英偉達，台灣譯：輝達）創始人黃仁勳（Jensen Huang）在卸任行政總裁僅11天後，於美國當地時間11月23日正式回歸公司，並獲員工熱烈歡迎。不過，在這場戲劇性的復職風波外，過去黃仁勳身上幾乎形影不離的招牌黑色皮衣消失更引發關注。從照片可見，取而代之的是一件深藍色夾克。



黃仁勳重返英偉達。（Reuters）

招牌黑皮衣消失 改穿逾10萬台幣Dior外套

11月23日，黃仁勳重返位於美國加州聖克拉拉的NVIDIA總部。從公司公布的照片及影片可見，他身穿深藍色拉鍊外套，面帶笑容向員工致意，期間更將手放在胸前，感謝員工支持。

據美國時尚雜誌《GQ》報道，這件外套來自法國奢侈品牌Dior，售價約3300美元（約2.57萬港元）。該款外套在Dior中國官網的官方名稱為「Dior Moulures圖案刺繡拉鏈襯衫」，售價高達人民幣28000元，已有多個尺碼顯示售罄。

Dior官方客服向內媒確認，黃仁勳復職當日所穿的正是這款夾克，屬品牌今年早秋系列，於夏季推出，採用100%棉質面料，在意大利製造。內地潮流電商平台「得物」上，同款夾克當時售價為人民幣16892元，已有171人標記「想要」。

黃仁勳並非首次穿著這件衣服，今年6月訪問韓國時，他便曾以同款外套亮相，並穿著它與韓國電競選手Faker（李相赫）合影。

黃仁勳訪韓，2026年6月5日會見全球知名電競明星「Faker」李相赫及T1戰隊成員（X@NVIDIA GeForce）

與過去動輒數千美元的黑色皮衣相比，這件深藍色外套款式簡潔，沒有誇張的皮革光澤，胸前僅有低調的品牌刺繡。

與過去動輒數千美元的黑色皮衣相比，這件深藍色外套款式簡潔，沒有誇張的皮革光澤，胸前僅有低調的品牌刺繡。

穿皮衣逾十年 曾透露擁有30至40件

黑色皮衣一直是黃仁勳最具辨識度的個人標誌。無論是NVIDIA年度GTC開發者大會、美國消費電子展（CES），抑或台北國際電腦展（Computex），黃仁勳經常穿著黑色皮衣登台，甚至被外界視為其「戰袍」。

黃仁勳今年9月曾接受美國CBS訪問，透露自己擁有約30至40件皮衣，涉及Tom Ford、Burberry、Dior及Dunhill等品牌。今年6月10日，黃仁勳在訪韓期間登上由韓國「國民MC」劉在錫主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，妻子洛麗亦有亮相。節目中，黃仁勳大談自己17歲時在大學認識妻子的經過，當被問及為何總是穿著黑色皮衣時，黃仁勳更笑言，自己從不購物，平日穿甚麼衣服都是由妻子決定，身上的衣服也是妻子買的。

他過去亦曾解釋，自己喜歡皮衣的其中一個原因，是穿著時不容易令皮膚發癢。而多年來，從襯衫、長褲到成為其個人標誌的黑色皮衣，妻子也一直參與打理他的日常穿搭。

黃仁勳突然換下招牌皮衣，也讓外界開始猜測，他是否希望透過服裝，為復職後的自己建立不同形象。

美國時尚媒體《The Cut》以黃仁勳的新外套為題發表文章，將其形容為一件帶有「傾聽與學習」意味的外套。文章認為，相比充滿氣勢的黑色皮衣，深藍色棉質外套傳達出較為謙遜、平易近人的感覺，與黃仁勳回歸當日向員工表達感謝的姿態相互呼應。

值得一提的是，《連線》（Wired）雜誌早前曾邀請時尚界人士討論黃仁勳應如何在風波後重新亮相。英國版《GQ》編輯總監Murray Clark認為，黃仁勳應延續原有的皮衣風格；英國版《Vogue》編輯總監Chioma Nnadi則建議，他可選擇海軍藍、灰色等較為內斂的服裝。

卸任11天戲劇性回歸 承諾做更好的CEO

黃仁勳於11月12日因涉及婚外情及相關爭議辭任NVIDIA行政總裁，公司其後經歷一連串人事變動及復職討論。至11月23日，NVIDIA董事會宣布恢復黃仁勳行政總裁職務，結束歷時11天的領導層風波。

據報道，黃仁勳復職當日向員工承認自己犯下嚴重錯誤，並承諾第二次擔任行政總裁會做得更好。他還幽默表示，雖然今天是自己重新上班的第一天，但因為已沒有電腦，還需要找資訊科技部門領取一台新電腦。