台灣「九合一」選舉初步結果出爐，在台北市長選舉中，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安宣布勝選，而民進黨台北市長候選人沈伯洋也承認敗選，蔣萬安順利連任。



蔣萬安抵達競選總部。（Nick攝）

蔣萬安抵達競選總部，宣布勝選。（Nick攝）

蔣萬安抵達競選總部，宣布勝選。（Nick攝）

沈伯洋承認敗選。（影片截圖）

台北現任市長蔣萬安尋求連任。（Reuters）

民進黨候選人、現任立委沈伯洋的「洋流」現象引起選民關注。（Reuters）

台北市長選戰成為大選焦點？

在眾多選區中，台北市長選戰備受矚目。民進黨候選人沈伯洋與支持者凝聚的「洋流」聲勢成為選戰話題；支持者認為相關動員與社群串聯有助擴大公共討論、展現基層能量，但批評者與部分觀察人士則對動員手法、街頭宣傳或宣傳包裝提出質疑。

選前最後階段，雙方在造勢與選前之夜安排上亦引發討論，沈伯洋方面宣布調整選前之夜實體造勢改以其他方式與市民互動，蔣萬安則強調市府維持行政中立。

（影片截圖）

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蔣萬安：蔣家第四代的政治明星

公開資料顯示，現年48歲的蔣萬安，是蔣介石曾孫、蔣經國之孫，其父為前台灣地區外事主管部門負責人蔣孝嚴。他畢業於台灣政治大學，後於美國賓夕法尼亞大學取得法學博士學位，並曾在美國擔任執業律師。

2015年，蔣萬安放棄美國永久居留權返台從政，先後當選兩屆民意代表，並於2022年擊敗民進黨的陳時中，成為史上最年輕的台北市長。任內主打大巨蛋啟用、爭取英偉達（NVIDIA）海外總部落腳台北等政績，形象年輕清新，被視為藍營未來角逐台灣地區領導人的熱門人選。

沈伯洋：被國台辦列入「台獨」頑固分子清單

民進黨候選人沈伯洋現年44歲，原是犯罪學學者，長期研究「中共認知作戰」，並共同創辦民防組織「黑熊學院」。

他於2024年起擔任民進黨不分區民意代表，2025年成為大罷免運動的核心人物，強調「抗中保台」。國台辦於2024年10月將沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單，限制其與家屬進出中國大陸及港澳並限制相關機構合作。「黑熊學院」被國台辦定性為「台獨基地」，涉及向台灣青少年灌輸「仇中」思想，並計劃培訓「黑熊勇士」。

2025年10月28日，重慶市公安局以涉嫌分裂國家罪對其立案偵查，依法追究刑事責任。中國大陸官方對沈伯洋發布通緝令並懸賞追捕，聲稱將透過國際刑警組織進行全球追緝，引發國際關注。

然而，在本次台北市長選戰中，沈伯洋一改過往鮮明的「台派」形象，將競選主軸轉向城市美感、都市更新、兒童福利等民生議題，口號改為「台北順起來」，試圖拓展中間選民支持，被媒體形容為「洋流」崛起。北京方面對沈伯洋的「定性」使這場地方選舉在市政議題之外也牽動兩岸關係。