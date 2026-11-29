2026年台灣九合一選舉於11月28日投開票，全台22縣市執政版圖出現劇烈洗牌。根據中央選舉委員會（中選會）計票結果，國民黨拿下11席縣市長、民進黨10席、無黨籍1席；六都方面則由藍綠各拿3席。



據台媒《中時新聞網》消息，因九合一大選國民黨成績不佳，組發會主委李哲華昨第一時間向秘書長李乾龍請辭，負起敗選責任；李乾龍也在深夜向主席鄭麗文辭副主席兼秘書長一職。鄭麗文以後續還有補選任務為由，尚未准辭。



李乾龍。（國民黨官網）

鄭麗文收到兩份辭呈後，深夜緊急開會溝通，決定將原訂周二（12月1日）召開的中山會報，提前到周一（11月30日）舉行，檢討這次九合一大選結果，屆時有關中央黨部的人事才可能明朗。報道稱，國民黨即將面對台中、雲林、彰化、台南、高雄、嘉義縣市等七席立委補選，而李哲華深諳輔選，有關人士已建議鄭麗文慰留。

鄭麗文。（國民黨官網）

2026年台灣九合一選舉於11月28日投開票，全台22縣市執政版圖出現劇烈洗牌。六都方面則由藍綠各拿3席，結果與民調差距頗大。（01製圖/盧詩文繪製）

而在六都戰場上，選前民進黨力推「洋流」造勢，氣勢一度向雙北蔓延，但最終選舉結果顯示，國民黨守住台北市（蔣萬安）、新北市（李四川）與桃園市（張善政）三都，保住北台灣核心地盤；民進黨則守住台南市、高雄市，並在台中市由何欣純勝出，結束國民黨在台中8年執政，實現政黨輪替。

就全台22縣市整體局勢而言，國民黨從選前較高席次滑落至11席（含北北桃、基隆市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖、金門、連江等離島），並與無黨籍連任的新竹市長高虹安形成合作與影響力網絡；民進黨則大幅擴張至10席，在台中市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣及雲林縣等地取得翻轉或突破（其中雲林縣票數極為膠著，選情高度緊繃）。