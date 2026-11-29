被封為「最美里長」的新北市永和區永福里長陳紫渝，2026年台灣九合一大選再度勝出，這次雖然沒有競爭對手是「同額競選」（候選人數與應選名額相等），仍獲得1327票支持，較4年前首度參選時增加539票，成績相當亮眼。



陳紫渝在2022年首次投入里長選舉時，曾以788票擊敗對手陳清香，當時雙方票數僅差67票。經過4年基層歷練，她這次尋求連任，因為沒有其他人登記參選，依法成為同額競選，儘管取得當選資格的門檻僅需1票，她仍沒有因此鬆懈，選舉期間持續走訪地方、爭取里民認同，最後開出1327票，較上屆成長近7成。

被封為「最美里長」的新北市永和區永福里長陳紫渝，2026年台灣九合一大選再度勝出。（陳紫渝Facebook）

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選舉結果確定後，陳紫渝透過Facebook粉絲專頁向支持者表達謝意，感謝永福里的長輩、鄉親及朋友一路以來的鼓勵與信任。她表示，大家交付的情誼與責任都會牢記在心，未來將繼續努力服務，不忘當初投入里政的初衷，也希望把每一件交辦事項做好，不辜負里民期待。

當選消息曝光後，社交平台隨即湧入祝賀留言，支持者除了恭喜她順利連任，也有人以「里長紫屬渝妳」等諧音梗表達支持，甚至有人開玩笑說：

「老婆連任了」

「永福里還缺居民嗎」



也有當地居民留言肯定她這幾年的表現，認為她做事認真、細心，對里民的付出大家都有目共睹。

事實上，陳紫渝剛踏入政壇時，曾因亮眼外貌受到媒體關注，獲得「最美里長」稱號，但她過去受訪時曾表示，外型或許能帶來關注，真正能讓選民認同的，還是實際服務與對地方的用心。

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剛上任時，陳紫渝也曾向父親陳昱庭請教里政工作，父親當時擔任鄰近協和里里長，累積不少地方服務經驗。不過，隨著實際走訪永福里各處，她逐漸發現不同社區的人口組成及生活需求並不相同，因此開始建立自己的服務模式。

4年來，陳紫渝將不少心力投入弱勢家庭及長者照顧，透過與里民接觸了解地方需求，並協助處理生活上的各種問題。她也曾表示，每當看到里民的困難獲得解決，便能感受到擔任里長的價值，而這份基層服務經驗，也成為她此次獲得更多選票的重要基礎。

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