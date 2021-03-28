新疆棉花｜台灣朝野齊呼「關懷新疆人民基本人權」

撰文： 陳鄭為 最後更新日期： 2021-03-28 19:05

連日來，起因多家國際服裝品牌因拒用新疆棉花，掀起中國大陸輿情一片抵制的聲浪方興未艾，致不少廠商代言活動紛紛宣告中止，知名台灣藝人如歐陽娜娜、張鈞寧、許光漢等人也都為此事件做出表態，解除與代言品牌的合作。 隨着事件延燒，台灣朝野政黨與主要政治人物也紛紛針對此案喊話，民進黨訴諸人權議題，抨擊「放任愛國主義對企業施壓，不會為北京帶來正面意義」，國民黨人士則多關切風波對藝人與企業的傷害，呼籲正導視聽，應關懷「新疆人民的基本人權和生活、勞動條件」。

回應拒用新疆棉花而起的抵制品牌消費風波，央視新聞也玩了一把字母梗，評價H&M的舉動荒謬，並表示這樣的行為一點也不時尚。（央視）

蔡英文：放任愛國主義無助成負責任大國

針對新疆棉花事件，蔡英文以Facebook）發文呼籲，希望北京當局慎思，民族主義、愛國主義，確實都是民間社會素樸的情感，但放任這些情感，來對企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助於促進中國成為所謂「負責任大國」的目標。

蔡英文呼籲北京回歸事件的本質，正視人權是普世價值以及維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。

新疆棉花風波延燒大陸民間，蔡英文呼籲北京停止壓迫，才能化解國際質疑與對立衝突。（台灣總統府）

台行政院長蘇貞昌則稱，「都已經21世紀了，還有國家把人民關在集中營，或者強迫人民勞動，這都違反普世價值、基本人權」，「我們都同聲譴責、抵制」。至於台灣是否進一步禁止新疆棉進口，蘇貞昌的態度趨向保留，僅稱「態度上是抵制，但相關部會還沒遞交報告」。

民進黨另以聲明表示，新疆維吾爾族人的人權壓迫問題，不應只被視作中國的內政問題，而是世界各國普遍關注的重要課題，但面對外界質疑，中共卻以催化國內民族主義對抗全世界轉移焦點，綁架中國人民對抗全世界，無助解決問題。」。

江啓臣：保障新疆人的基本人權和勞動條件

與此同時，國民黨同樣以Facebook發文方式，呼籲兩岸執政者協助保障台人台商權益。「多家知名服裝品牌抵制大陸的新疆棉花，多位台灣藝人也發表聲明和那些品牌解除合作。對於產業界和演藝界捲入政治風暴，是否會引發兩岸民意對撞，波及無辜台灣企業，國民黨表達憂慮」。

國民黨主張，兩岸執政者應協助節制強迫表態的風氣，盡力保護受到波及的台灣藝人與企業。

針對多家國際知名品牌因為禁用新疆棉花引起中國民間的抵制，國民黨主席江啓臣憂心表示，煽動的言語、訴諸民族主義、相互的指責或抵制，並無助於瞭解真相，也無助於促進新疆當地人權與生活、勞動等條件的再提升。直言保障新疆人民的基本人權和生活、勞動條件，才應該是外界關切新疆棉事件的真正目的。

不少台灣媒體特意將大陸民間抵制部份品牌的這股風潮，設定為「新疆血棉花風波」，江啓臣喊話北京，應公開透明，並認為抵制無助於瞭解真相。（吳逸驊／多維新聞）

前國民黨主席暨前新北市長朱立倫則表示，此事焦點不在哪些藝人去表態，或是對岸民族主義的動態，其後乃是中美的競合關係，牽涉到諸多的利益議題，正如兩岸千絲萬縷的經貿往來。