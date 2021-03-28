新疆棉花｜內地網民發現LV為BCI成員　急護航「沒發聲明就可以」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-28 16:47

內地網民日前發起抵制曾聲明拒用新疆棉花的H&M、Nike和Adidas等知名品牌，整起事件源自於這些品牌參加的「良好棉花發展協會」（BCI）禁止使用新疆棉花。事件延燒數日，與這些品牌簽有代言合同的藝人亦紛紛「割席」。 社交網站「豆瓣」就有網民發現，Louis Vuitton所屬的LVMH集團亦為該協會的會員之一。對此，一些內地網民留言指出，LV沒有主動發表抵制新疆棉花的聲明，因此沒必要抵制。

豆瓣網民發帖指出，在BCI組織的官網上發現，LVMH亦是該組織的會員，參與時間為2017年7月，「並且法國奢侈品似乎就只有lv集團參與了」。而對照連日來受衝擊的品牌，整個LVMH旗下精品恐怕都要遭到抵制。

根據LVMH網站，旗下品牌除了LV外，還有迪奧（Dior）、寶格麗（Bvlgari）、羅威（LOEWE）、思琳（Céline）、芬迪（Fendi）、紀梵希（Givenchy）、日默瓦（Rimowa）、酩悅香檳（Moët & Chandon）、凱卓（Kenzo）等。

該篇帖文在豆瓣上引起許多內地網民討論，出現許多護航的留言：「是成員，但沒發表聲明就可以」、「不要像Nike、H&M 主動發聲明就好」、「這次這個範圍真的太廣了」。

網民對於抵制LV意見不一。（豆瓣截圖）

但也有人力挺新疆棉，「還想買個celine的包，省錢了，極簡了，我還是背新疆長絨棉布包」、「收藏了！這些品牌不會買啦」、「馬上刪掉lv代購」、「本來剛對新celine有點好感，麻煩如果有香奈兒和愛馬仕立馬通知我，可以徹底省錢了」、「我也買不起就一起抵制了吧」、「我的腰帶要丟了」。

（綜合報道）