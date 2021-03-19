新冠肺炎｜繼開放帕勞後　台灣與新加坡商討建立旅遊氣泡

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-19 10:35

台灣日前宣佈與帕勞建立旅遊氣泡，下月正式啟動。新加坡可望成為下一站。台灣衛福部長陳時中周四（18日）在立法院表示，新加坡已單方面宣布鬆綁台灣入境者檢疫措施，也希望台灣對等開放，目前已展開研議。

綜合《中央社》等台媒報道，台灣交通部長林佳龍表示，目前新加坡、日本、韓國、越南都在洽談旅遊泡泡，其中以新加坡最積極。

陳時中周四接受媒體聯訪時回應此事稱，新加坡早在去年12月18日就單方面宣布鬆綁台灣入境者檢疫規定，因此希望台灣對等開放，目前相關細節都在研議中，也還沒收到正式的提案。

雄獅、東南等多間旅行社皆已接獲不少民眾詢問台灣帕勞「旅遊氣泡」的資訊。（中央社）

陳時中強調，台灣之所以率先和帕勞開放旅遊氣泡，主要是帕勞至今都維持零確診，這個政策決定相對容易，但對於帕勞而言，入境者如何採檢、確保不會將病毒帶入境是一大考驗。

據悉，帕勞是台灣第一個對外啟動的旅遊氣泡，也是亞太區首個旅遊氣泡，4月1日正式首航。參與旅遊氣泡的旅遊要符合3大條件，旅遊行程規劃也須符合5大防疫原則，只能跟團不可安排個人行程，且只能入住具「安全防疫相關認證」的旅館。

陳時中公布防疫5原則，包括團進團出、避免接觸當地民眾、定點接駁、限住防疫旅館、須有專屬用餐區及分流。（中央社）

台灣與新加坡商討建立旅遊氣泡的消息傳出後，有台灣旅遊業者表示，新加坡的住宿、交通、餐食的消費都較高，且國家面積小，旅客多喜歡自由行，團客比例極少，開放旅遊氣泡團費還有可能像帕勞一樣翻倍，消費者意願應該不高。

至於越南、日本、韓國等國，台灣旅遊業者認為，日韓仍有疫情，短期內可能仍讓疫情指揮中心無法放心，反而新西蘭已被列入低風險國家，也是台灣旅客評價很高的旅遊地區，潛力更大。

本港去年與新加坡達成旅遊氣泡協議，但因為第四波疫情煞停。據悉，澳洲日前也計劃與新加坡建立旅遊氣泡，估計最快在7月底之前成事。澳洲民眾只要證明自己已經完成接種新冠病毒疫苗後，就可以無需經內政部申請前往新加坡。已接種疫苗的新加坡民眾抵達澳洲時，也無需隔離兩周檢疫。

（中央社／中時）