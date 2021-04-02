帕勞總統結束訪台　台外交部指成果豐碩

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-02 10:36

太平洋島國帕勞總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷自3月28日起至4月1日開展訪問台灣之旅，目前已結束相關行程返回帕勞。 美國駐帕勞大使倪約翰（John Hennessey-Niland）亦有隨惠恕仁抵台，在歡迎晚宴上展現美台帕三方友好。 台灣外交部在周四（1日）晚間發出新聞稿，總結惠恕仁訪台行程，指是成果豐碩。

台灣外交部表示，惠恕仁所率訪問團已順利完成3月28日至4月1日各項訪問行程，成果豐碩。台灣外交部説明，惠恕仁訪台期間會晤蔡英文，並分別接受蔡英文、蘇貞昌以及吳釗燮款宴，另與台副總統賴清德共同出席帕勞觀光宣傳活動的剪彩儀式。

台灣外交部提到，惠恕仁本次訪台希望強化台帕在觀光、醫療、航空及商業投資等領域的合作。惠恕仁有會晤多位台灣企業界人士，洽談未來雙方深化合作的可能性，包括台灣新光醫院、台灣老爺飯店、台灣鴻海集團、台灣馬偕醫院、台灣長榮航空、台灣星宇航空等企業代表。

台灣外交部又稱，為滿足帕勞國內水路運輸、海上執法及發展水產養殖的需求，惠恕仁所率的帕勞訪問團在吳釗燮陪同下，前往台灣南部參訪相關造船與水產養殖業者。惠恕仁伉儷離開前，亦有特別前往桃園國際機場實地了解「旅遊泡泡」落實情形，檢視赴帕勞的旅客進行新冠肺炎核酸採檢的流程，並與訪團團員親身接受檢驗。惠恕仁表示，他對台灣的防疫檢疫措施以及成功推動台帕旅遊泡泡深具信心。

提到美國援助帕勞，台灣外交部稱由於美國政府及時提供帕勞疫苗，有助提升帕勞開放邊境的信心，加速台帕旅遊泡泡的實現，故惠恕仁此行特別邀請美國駐帛琉大使倪約翰隨團訪問台灣。

台灣外交部表示，吳釗燮、倪約翰及酈英傑特別共同向媒體發表談話，強調台灣、帕勞、美國三方具有共享價值，關係日益緊密，未來將繼續合作共同促進印太地區的自由、開放與繁榮。

（綜合報道）