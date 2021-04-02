台鐵太魯閣號出軌｜增至48人身亡　每位罹難者理賠450萬新台幣

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-02 17:08

台鐵太魯閣號列車今日（2日）在花蓮縣內的大清水隧道內出軌，事故造成至少36人死亡，司機員也確定殉職。肇事原因初步查明是有工程車從上方溜逸滑落下方軌道，並撞向正在高速行駛的列車。 金管會此前表示，每位罹難者可理賠250萬（新台幣，下同），隨後又發出最新訊息指出稱，產險公司共有兩大承保保險，包括太魯閣號的台鐵旅客運送責任保險、每人死亡250萬元，以及工程車強制車險、每人死亡200萬元。因此總計每位死亡旅客合計理賠450萬元。

消防人員協助傷者脫困，送醫救治。（中央社）

金管會表示，台鐵依《鐵路法》第62、63條及鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法規定投保，法令規定為死亡者250萬元，重傷140萬元、傷害40萬元。

太魯閣號相關保險即台鐵旅客運送責任保險，由國泰世紀產險為主簽單，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每1次事故2億元，保險期間累計8億元。國泰表示會積極與台鐵聯絡並關懷保戶。

至於工程車相關保險是強制車險，明台產承保，每人死亡200萬元、失能最高限額200萬元，每人傷害醫療最高限額20萬元。明台已啟動花蓮緊急應變機制，於花蓮分公司設立服務中心，並跟台鐵聯繫。

也就是說，兩保險相加，每位罹難者可理賠450萬元。

台鐵表示，初步研判事故原因疑為工程吊貨車沒有停好，滑落邊坡高速撞上太魯閣號。據查，肇事的49歲李姓司機為義祥工業社負責人，停車後往辦公室走去，不明原因該吊貨車滑落鐵道，導致前五節車廂受困於隧道內。

目前李男由花蓮警察局新城分局偵查隊帶回至崇德所詢問，警方表示，由花蓮地檢署統一對外發言。據了解，檢警懷疑是李男沒有拉手煞車而釀禍。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡稱，檢方目前已成立專案小組並抵達現場，在不影響救難下，已進行現場蒐證調查。

（聯合新聞網）