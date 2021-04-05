台鐵出軌｜太魯閣號事故僅受輕傷　在台陸生報平安

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-04-05 19:04

近日台灣鐵路太魯閣號於花蓮清水隧道附近出軌，造成重大傷亡事故，引起社會極大關注。在眾多傷者中，有一名來自中國大陸的學生在事故中受到輕傷。

2021年4月2日，正值台灣清明連假首日，一輛自新北市樹林發車至台東的408次太魯閣號列車，行經花蓮清水隧道時發生事故，造成逾200人傷亡。（AP）

據台灣陸委會於當地時間4月2日晚間證實，在事故中有一名在台就讀的陸生受到輕微皮肉擦傷，目前已出院離開，並無其他中國大陸籍人士的傷亡信息。

另據大陸官方新華社報道，台鐵出軌事故中有一位在台灣讀大學的王姓大陸學生受輕傷。王姓學生於4月3日接受電話採訪時介紹，事發當日他在醫院做了傷口處理和相關檢查，已離開醫院，目前身體狀況良好。他表示，在社交媒體平台看到很多大陸網友關心他的傷情，非常感謝大家的關心。

王姓同學表示，本想趁着清明假期到台東玩，沒想到遇到這麼重大的事故。由於台灣連假外出的票比較難買，他只買到了無座票。事故發生時，他在第1車廂，也就是列車的最後一節。該節車廂座椅之間的空間距離比較大，他坐在一個座位後的空地上。

「當時大部分乘客都在低頭休息，突然感覺火車緊急剎車，坐在我對面的兩位乘客被慣性甩過來，把我擠在他們和背後的座位之間」。王姓學生因此下巴受輕傷流血。

王同學稱：「第1車廂內，除了我之外應該沒有其他乘客受傷，所以大家以為可能是火車遇到了電路故障緊急停車」。在列車停下來大概二三十分鐘後，有救援人員趕來，他跟着去了醫院。等到被救援人員送到醫院後，才慢慢了解事故這麼嚴重，也感到後怕。並稱發生這樣的重大傷情，真的令人痛心。

據陸委會公佈的數據顯示，自台灣2011年開放招收大陸籍學生赴台就讀後，2015年、2016年在台陸生（含研修生與學位生）均達到4.1萬人之多，創下歷史新高。隨着台灣發生第三次政黨輪替、民進黨重新上台執政後，兩岸局勢惡化與2020年新冠疫情（COVID-19）持續蔓延，台灣「中央流行疫情指揮中心」自2020年1月26日起暫緩陸生研修生入境；同年4月9日，大陸教育部發布《暫停2020年陸生赴台就讀試點工作》，應屆陸生赴台攻讀學位全面中斷。截至2021年2月25日，在台大陸籍研修生與學位生總數僅餘6,036人。