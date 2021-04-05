台鐵出軌｜乘客揭肇事承辦商非一人巡工地　僅遙望未參與救援

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-05 13:02

台鐵太魯閣號列車出軌事故造成多人死傷，肇因疑與工程車未拉手煞車掣有關。昨日（4日），一名乘搭出事列車的網民爆料稱，自己脫困後曾拍攝到身穿藍色上衣的肇事承辦商李義祥站在山坡上查看情況，身邊更有多名同樣身穿藍衣的男子。 消息隨即引起網民討論，質疑台鐵此前稱「工地主任一人到現場巡視」是否為事實，更有不少人提出陰謀論，認為李義祥站在事發現場附近遙望，原因是「在遠處欣賞自己的傑作」。 花蓮地檢署檢察長俞秀端今日（5日）上午證實，事發時非李義祥一人在場，並呼籲各界向地檢署提供在場人士的照片或姓名，以利後續偵辦。

乘搭出事列車的網民透露，他是坐在第一車廂的乘客，列車出軌時間為上午9時28分，但他在9時49分脫困後拍下現場情況時，卻意外拍攝到李義祥與另一人在山坡上查看。他表示，當時不知道對方是誰，以為是來協助救援，之後才在新聞報道中得知是肇事承辦商。

該名網民的兄長轉述，弟弟花了一段時間才脫困，卻拍攝到李義祥與在事故現場停留一段長時間。另下，現場還有4、5個身穿藍色上衣的男子站在山坡上，期間一名平頭男子如影隨形跟在李義祥身邊，兩人在邊坡向下查看，沒有過多動作或驚慌，也並未幫助乘客脫困。

另有目擊者指出，李義祥除了沒有馬上求援外，甚至還疑似駕駛工地上另一輛工程車離開，留下其他員工在現場。

台鐵上周五（2日）表示，先前已宣布清明連假沿線全面停工，屬於停工期間，之所以發生工程車滑落意外，初步調查是工地主任獨自到場視察工地、移動工程車，但下車時未有拉好手煞車掣，導致工程車滑落邊坡，造成嚴重死傷。

然而，消息傳出後立即引起網民熱議，包括除了李義祥外，當天還有4、5名工人在現場，顯然與台鐵「一人巡邏工地」的說法不同，甚至有工人步行至軌道上混跡在較早脫困的乘客之間，查看車禍嚴重程度。同時，不少人提出陰謀論的猜測，「犯人站在遠處欣賞自己的傑作，柯南都這樣演」、「縱火的都會裝圍觀群眾在旁邊看啊」、「會不會故意的啊？」。

對於李義祥昨日被撤銷以50萬元新台幣交保釋金的決定，花蓮地院說明，檢察官認為被告過失致死罪罪嫌重大，且本案廠商及監造單位關係者多，被告與施工廠商的關係有待分析，並考量他曾指示員工利用「小畫家」偽造修圖以領取工程款項，足以認定被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人可能。李義祥昨晚起被羈押2個月，期間禁止接見、通信及受授物件。

（ETtoday）