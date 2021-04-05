台鐵出軌｜赴台東做觀光宣傳　網紅失蹤兩天終證實命喪列車

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-05 14:07

台鐵太魯閣自強號列車周五（2日）發生嚴重出軌意外，當局周日（4日）宣布死亡人數為50人，其中48人身份已確認，尚有2具無名屍待指認。與此同時，原定赴台東參與觀光宣傳活動的吳姓網紅「心享事宸_韓德凱文森」卻失蹤兩日，其家人表示，他亦搭上發生事故的408次太魯閣號。 而據周一（5日）早上最新消息證實，經過DNA相驗，吳男已被確認為此次事故第49名罹難者。

根據《ETtoday》報道，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，目前確認死者身分的人數為49人，新增的1人在昨日晚上由家屬進行指認，經採集DNA確認為吳姓網紅。

花蓮市民代表胡仁順上周六（3日）收到網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳姓男子的哥哥委託，發出尋人文章，內容提到吳男搭上發生事故的408次太魯閣號，至今仍無音訊；而吳的哥哥、弟弟相當焦急，從高雄前往花蓮殯儀館進行DNA化驗。

胡仁順提到，吳男是高雄人，平時住在新北，2日受邀台東縣政府參加「來駐台東」活動，搭乘太魯閣號，購買站票，還與友人說「被多補5成票價，花錢消災的概念，現在大搖大擺坐在地上」，講完就再也沒回覆消息。

自太魯閣號事故上午9時許發生後，家人就沒有聯繫上吳男；而吳的家人對其要去台東完全不知情，直到吳的弟弟收到吳的友人訊息「吳男可能搭到這班死亡列車」，才知道吳男去了台東。

吳男常在YouTube發布影片分享生活。（YouTube截圖）

報道指，稍早最新消息指出，吳男已被找到，經比對DNA，確認為此次事故第49名罹難者，亦是無名屍之一，家屬聞訊心碎，將進行筆錄。

據悉，吳男今年29歲，居於新北市，常在IG常常分享生活照片，並開設YouTube頻道，喜愛推廣旅遊。因獲選「來去駐台東」計劃，他與台東縣府口頭約定本月2日至13日來台東進駐作觀光宣傳，本月1日才在IG發文稱：「以為相對輕鬆，實際卻加倍忙碌，沒關係，明天我們就真的離開都市裡，走一趟可遇不可求的旅行。」

吳本與台東縣府約好上周五（2日）中午「火車站相見」，但縣府接待人員在台東站等候近2小時，吳男仍未能現蹤，經縣府多次主動聯繫，仍未收到回應。如今確定罹難，其粉絲亦相當錯愕，紛紛在網上表達哀思。

（綜合報道）