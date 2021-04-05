台鐵太魯閣號出軌｜音樂系少女殞命　原定下月公演　曾算命有95歲

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-05 12:02

輔大音樂系四年級女學生，也在台鐵上不幸殞命，在音樂系主修鋼琴的她，原本預計5月20日要舉行個人畢業公演，禮服跟海報都準備好了，沒想到春假到花蓮找朋友，就發生意外。從新竹高中畢業的她，擔任畢業影片導演，跟同學感情好，在家裡也是個貼心的孩子，家屬希望學校能頒發榮譽畢業證書給愛女，輔大表示一定會發。

這次同樣搭上死亡列車的，還有輔仁大學音樂系，4年級女學生曾允鑀，臉書照片看起來活潑開朗，跟著大公仔擺同樣姿勢，封面照跟4個朋友站在一塊兒，曾允鑀露出燦爛笑容。

從新竹高中音樂班畢業的她，擔任畢業影片導演，還曾參與演出，除了在學校跟同學感情好，在家的時候，曾允鑀也是個貼心的孩子。

還差一個月便到個人公演 禮服海報皆已準備好 點圖了解更多▼▼▼

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2月份po出姑姑煮的菜，飯後她幫忙洗碗，被家人稱讚是「乖小孩」。3月初，曾允鑀在網路上算命，其中，死亡時間預測是95歲，歸宿是天堂，不過台鐵意外，卻讓音樂班女大生不幸殞命。

輔仁大學也透過文字表示，曾允鑀在音樂系主修鋼琴，原本預計5月20日舉行個人畢業公演，禮服跟海報都準備好了，沒想到春假到花蓮找朋友，就發生意外。

從高中到大學，曾允鑀的音樂路一直沒有間斷，在師長眼中，她是個甜美乖巧的女孩，沒想到來不及參加畢業公演，同學們震驚哀悼，家屬希望學校能頒發榮譽畢業證書給愛女，輔大表示一定會發。

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