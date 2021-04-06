疑用大陸產菠蘿冒充台灣貨銷日？　外銷商：包裝箱照片擺烏龍

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-06 10:28

台灣《中央社》報道，有外銷商被指用大陸產的菠蘿（台灣稱鳳梨）冒充台灣貨，低價搶市。涉事外銷商澄清，事件因台灣包裝廠提供了錯誤的包裝紙箱照片導致，有關照片已下架，並保證出貨都是台灣菠蘿。

報道指，大陸貿易商「鑫金鷺」在日本電商平台上，以大陸產的菠蘿冒充「台灣鳳梨」。其後，涉事外銷商在Facebook「日台交流廣場（台灣と日本）」貼文出示農委會防檢局，證明出售的是台灣菠蘿。

外銷商因在電商平台上使用「鑫金鷺」的紙箱照片，被誤會以大陸產的菠蘿冒充「台灣鳳梨」。（網上圖片）

外銷商接受《中央社》訪問時稱，自己所處的公司主要銷售物品以生活雜貨為主，只是看到日前台灣菠蘿出口困難，因此才與屏東供貨商聯繫，代銷台灣菠蘿到日本。

他表示，雖然公司一直經營電商，但過去從未銷售過菠蘿，才向屏東當地的包裝廠索取相關照片；電商平台上其實有多張不同的照片，也有公司自己的紙箱照片，其中只有一張「鑫金鷺」的紙箱照片，但由於過去不曾處理水果進出口，因此無從分辨。

外銷商強調，實際出貨給消費者都是使用公司的紙箱，或是台灣公版紙箱貼上公司的貼紙。目前，有關照片已在電商網站下架。

台灣行政院農業委員會國際處長林家榮指出，日本消費者也會擔心購入冒充「台灣鳳梨」的大陸菠蘿，因此已要求業者與日方電商講清楚，內裝確實是台灣菠蘿，避免誤會。

林家榮表示，目前紙箱成本受疫情影響提高，加上日前大陸禁止台灣進口菠蘿，原本製作的紙箱可能無處可銷。台方已通報所有外銷商，不能用運送至大陸的紙箱包裝銷往其他國家，避免損及台灣菠蘿的形象。

（中央社）