新加坡民眾購到台灣「黑心」菠蘿　當地超市下架產品並調查事件

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-02 16:49

《聯合早報》等新加坡媒體近日報道，有民眾在當地超市購買台灣進口鳳梨後，卻發現水果品質不穩定，甚至出現「黑心」菠蘿（台灣稱鳳梨）。

新加坡最大的超市連鎖集團職總平價超市Fairprice周五（2日）表示，目前正在與供應商密切合作，展開調查，並已將相關產品下架。有收據的顧客可在同一家超市退貨，或更換質量不合格的新鮮產品。

根據新媒收集的照片，部分台灣菠蘿切開後，菠蘿心附近呈現發黑狀態。台灣資深媒體人黃暐瀚日前也表示，很多新加坡網民陸續寄了「黑心」菠蘿的照片給他。他更表示看到後很難過，「今年出口新加坡的鳳梨品質，看來真的比往年要差很多。」

黃暐瀚又呼籲相關單位盡速找到出錯環節，調查、說明甚至道歉，並想辦法挽回海外消費者的信心，否則「受傷的會是台灣」。

台灣農委會副主委陳駿季早前於周二（3月30日）曾解釋，新加坡民眾反映菠蘿出現內部褐化的現象，經查可能原因有過早採收導致甜度只有9到10度，產期3月和7月的鳳梨糖度可以差到6到7度；再者是低溫貯藏不當引起寒害，造成果肉內部褐化；最後運輸貯藏過程處理不當引發病害，導致靠近表皮或果目褐化腐爛。

陳駿季又指，當初培育金鑽品種是讓台灣消費者即時食用，因此品種上的確有不耐低溫長途運輸的特性，和日本市場的主要品種菲律賓菠蘿相比，菲律賓菠蘿皮厚耐低溫，可以以7到8度來運輸，但金鑽鳳梨以這樣低溫運輸就容易有「黑心」的狀況發生。

（綜合報道）