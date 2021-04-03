新加坡最大連鎖超市下架台灣菠蘿　農委會提醒業者要確保信譽

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-03 13:29

中國大陸海關總署早前以多次截獲檢疫性有害生物為由，宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），令台灣菠蘿銷情備受關注。 近日，一些新加坡消費者反映其買到的台灣菠蘿切開後出現黑心的情況，該國最大連鎖超市職總平價（NTUC FairPrice）昨日（2日）表示，已下架店內所有台灣菠蘿，並正與供應商合作調查。 台灣農委會回應事件時指出，事件源自回溫導致醣化代謝異常，為保信譽，當局再次提醒供果園等業者溫控處理要全程到位。

上月18日，FairPrice上架一批來自台灣的菠蘿，隨後於25日舉行為期2周的台灣農產食品展，銷售包括台灣菠蘿在內的逾80項產品。然而近兩星期以來，不少新加坡民眾反映買到的台灣菠蘿切開後，內部出現褐色或黑色的情況。

FairPrice發言人表示，所有店面下架了台灣菠蘿。（FairPrice）

對此FairPrice發言人向中央社表示，公司認真看待顧客反映的意見，目前正與供應商密切合作檢視並調查，同時所有店面也下架了台灣菠蘿。發言人續指，顧客若買到品質不滿意的生鮮產品，可憑收據到當時購買的分店要求退貨或換貨。

行政院農業委員會副主任委員陳駿季就事件回應時表示，農委會上月30日已說明問題源自回溫導致醣化代謝異常，並已邀請貿易商、包裝場及供果園等，再次提醒從採收起預冷，到包裝場、運至海關出口貨櫃、海運、抵達對方市場、海關、開櫃後儲運及超市上架，都須維持攝氏11到13度；如果原本做法控制在7、8度，回溫差更大，會更容易出問題。

他又強調要徹底把關落實冷鏈溫控到位，已做成SOP（標準作業程序）供業者使用，並提醒業者從境內到出口抵達新加坡上架都要派員監督，也不要一次出太多量，以免貨櫃內溫控不流通，導致溫度不均勻，而部分區位溫度太低，開櫃後回溫也不妥，遂建議每次出一星期的量，就待賣完再出貨。至於已被下架的貨，他建議業者再補貨予對方。

（中央社）