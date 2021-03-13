陸禁台灣菠蘿｜農民質疑只救鳳梨排擠其他水果　彰化葡萄跌價兩成

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 12:59

台灣全民買鳳梨吃鳳梨救鳳梨，今年溪湖鎮早春葡萄上市，受到南投冬季冷藏葡萄庫存量多，及消費者以鳳梨為主要水果的影響，目前溪湖早春葡萄每公斤批發價80元新台幣起跳，比去年下滑約兩成，葡萄農請政府和消費者愛護全體台灣水果，不要獨偏一味。

溪湖鎮公所行政團隊今天前往葡萄園宣傳早春葡萄，鎮長黃瑞珠說，選購葡萄要重視果粉、果粒、果串，霧狀果粒均勻，果粒飽滿，果串完整，每串大約30顆到40顆，溪湖早春葡萄是在溫室栽種，幼果套袋，無農藥殘留，很多農民友善耕種，打開套裝即可食用葡萄，消費者大可安心食用。

農民也是鎮民代表陳興隆說，台灣農業冷藏技術升級，南投縣信義鄉、苗栗縣卓蘭鄉的冬季冷藏葡萄數量相當多，預計最快半個月後賣完，在此之前，台灣葡萄市場供貨量充裕，影響彰化縣溪湖早春葡萄的售價。

陳興隆又說，現在全台搶救鳳梨，政府呼籲全民吃鳳梨，相對排擠其它台灣水果的銷路，葡萄也是台灣水果，種葡萄的農民也是台灣農民，拜託大家不要只吃一種水果，忘記還有很多台灣水果也需要「關愛的眼神」。

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溪湖早春葡萄今年產地批發價每公斤80元台幣起跳，約比去年下滑2成，葡萄農叫苦不迭，期待南投葡萄冬果賣完，消費者把關愛眼神投射到葡萄等其它台灣水果，半個月後葡萄價格能回升。溪湖鎮農會指出，經過分級包裝，今天北農拍賣溪湖鎮溫室早春葡萄最高價每公斤240元台幣，半個月後外縣市冷藏冬季葡萄賣完，溪湖葡萄價格一定會上揚。

彰化是生食葡萄的重要產區，年產值近30億元台幣，彰化葡萄收穫面積約1320公頃，巨峰葡萄佔1200公頃，溪湖是巨峰葡萄生產最大產地，種植面積約480公頃，其中約300公頃是溫室早春巨峰葡萄，為彰化縣葡萄產季揭開序幕。

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