蔡英文最新財產申報　存款逾5284萬新台幣較15年前大幅縮水

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-07 13:10

台灣監察院昨日（6日）公布最新一期廉政專刊，顯示總統蔡英文最新財產申報為存款共5284萬7068元（新台幣．下同，約1444.7萬港元）、股票413萬6370元（約113萬港元），其中存款較去年3月的數據增加逾400萬元（約109萬港元），但卻較其2006年擔任行政院副院長任內的逾1億元（約2734萬港元）大幅縮水。

根據監察院第172期廉政專刊的公職人員財產申報，蔡英文名下有兩筆土地，分別位於文山區、內湖區，以及有2本自己的著作，另有事業投資110萬元（約30萬港元），為台北市中正區的東道有限公司，以及每月租金收入9萬元（約2.46萬港元）。財產申報亦顯示，蔡英文還有4筆土地，其中兩筆位於台北市松山區、1筆位於台北市大安區、1筆位於新北市永和區，以及2筆建物，位於台北市大安區、新北市永和區，皆交付台灣銀行信託。

蔡英文曾坦言自己近年財產只有減少沒有增加。

根據蔡英文歷年的財產申報資料，她2006年擔任行政院副院長時有3筆土地、1筆房屋及共1億118萬1147元（約3000萬港元）的存款、證券和投資，不過在她上任總統後，其財產已經大幅下降，首度申報時為存款4927萬元（約1346.9萬港元），此後存款變化一直不大。

就財產縮水問題，蔡英文去年在財產申報時已有解釋指，她任行政院副院長後做過一些工作，但都沒有薪水，期間又經歷多次選舉，也有一些支出，故財產只有減少沒有增加。

（綜合報道）