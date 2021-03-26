反思極權政體屠殺　蔡英文點燭悼念二戰期間猶太受難者

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-26 20:05

台灣民主基金會3月25日舉行「國際大屠殺紀念日」活動，台灣總統蔡英文致詞時表示，她身為一個「追求轉型正義和歷史真相的國家領導人」，很感激藉此再次省思大屠殺，紀念受難者。

蔡英文（中）、台外交部長吳釗燮（左2）及台立法院長游錫堃（右2）3月25日下午出席「國際大屠殺紀念日」，與德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz） （左3）、駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）（右3）等人合影。 （中央社）

活動旨在紀念第二次世界大戰期間，受德國納粹政權迫害屠殺的猶太人，活動並有蔡英文攜手以色列和德國駐台使節、吳釗燮、游錫堃的點燭儀式，以及猶太牧師祈禱，一同為在二戰期間的猶太受難者祝禱。

此外，活動現場也播放紀錄短片《確實我還活着－亞伯拉罕・阿韋爾（Avraham Avriel）的故事》，內容為經歷大屠殺的倖存者親身講述的生死故事。

放任種族歧視會帶來嚴重後果

德國在台協會處長王子陶表示，每一年這項紀念活動不僅僅是在以色列跟德國舉辦，世界上許多地區也進行這項活動。他強調，對所有人而言，遺忘的開始就是危險再起之際，必須牢記，放任反猶太主義跟種族歧視，會帶來極其嚴重的後果，應該警覺，明辨歧視以及陰謀論，以理性、積極的態度反制。

王子陶説，每一位德國人都明白有義務保護當地的猶太人，不讓他們遭受威脅與暴力，紀念不應終止，這項責任是德意志聯邦共和國的基礎精神之一。他指出，在德國舉行紀念大屠殺活動時，「我們由衷感謝倖存者仍願意對我們伸出雙手」，「以色列及其他國家也願意再度信任我們」，並樂見猶太文化在德國與全球再度繁榮。

王子陶特別感謝倖存者亞伯拉罕的證言，並分享親身經歷的艱苦，讚許這種精神為德國與以色列開拓一條新的和平道路。他表示，有人問他為何要在台灣舉辦大屠殺紀念日，台灣跟納粹殘暴毫無關聯，他的回答是：紀念大屠殺給予我們一個機會，深思和平、人權、民主、媒體自由、司法獨立以及保護少數民族的重要性，必須積極維護這些價值，它們不是理所當然的，「身處特殊國際環境的民主台灣，就是個合適的地方來舉辦這紀念日。」

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冷漠與沉默助長迫害

以色列駐台代表柯思畢則簡要講述納粹初期屠殺的歷史，1941年6月26日納粹軍隊進入今日烏克蘭的奧斯特羅格市，並在接下來的14個月中，處決當地將近一萬名的猶太人，當中也包含他個人的曾祖父母

柯思畢表示，在過去幾年間，可看到全球針對猶太人的反猶太襲擊事件急劇增加，「我們通常會特別注意最暴力和極端的攻擊行為，並以強烈而清晰的聲音加以譴責」，但其實每天都有成千上萬起較小的事件發生，這些事件幾乎沒有引起注意，這些事件就這樣幾乎被冷漠的接受了。

柯思畢認為，不應該讓歷史重演，藉由自己記住並提醒他人關於大屠殺的恐懼，藉由教育下一代從這一巨大的人類悲劇中所學到的教訓等，在以色列，大屠殺的緬懷紀念是群體基因的一部份，但對於世界其他地區而言，顯然並非如此理所當然，而這也是為什麼以色列辦事處在五年前與德國在台協會一起在台灣發起了，一年一度的國際大屠殺紀念活動。

台灣應正視威權統治的過去

蔡英文致詞表示，她身為一個「追求轉型正義和歷史真相的國家領導人」，她很感激藉此再次省思大屠殺，紀念受難者。她説，透過分享這些經歷及回憶，才能反省這個歷史黑暗時刻得來的教訓，大屠殺的傷痕提醒每一個人都有責任努力，不允許這樣的悲劇再發生。

蔡英文出席台灣民主基金會3月25日舉行「國際大屠殺紀念日」活動，致詞表示她「身為一個追求轉型正義和歷史真相的國家領導人」，她很感激藉此再次省思大屠殺，紀念受難者。 （台灣總統府）

蔡英文強調，在台灣，首先要正視和認知過去的威權統治，積極保護人權，堅守民主不容妥協的承諾，為了讓後代子孫牢記前車之鑑，台灣促進轉型正義委員會持續探究台灣威權統治時期迫害人權的史實，透過保存史料並公開於民，積極尋求歷史真相以平反。

蔡英文又指出，保障人權不能止於個別國家的政策，鑑於威權、民粹和極端主義再次在世界各地猖獗的趨勢令人憂心，突顯全球攜手合作以推進人權和民主的重要性，台灣現在和未來都一定會積極參與。

她表示，以色列辦事處與德國在台協會每年在台灣舉辦大屠殺紀念活動，是和解與和平共存的重要象徵，台灣很榮幸參與，「這個活動也提醒我們工作還沒有完成」；台灣永遠不會忘記過去，也會與國際社會齊心共築更美好、包容及和平的未來。