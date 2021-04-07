台版#MeToo｜涉性侵4女學生僅2罪成　金牌體操教練判囚6年10個月

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-07 15:02

曾在全台體操賽中摘下多面金牌的梁姓男教練，3年前被指控性侵多名女學生，繼而引爆台版「#MeToo」運動。後來陸續有4名學生提告，指認梁男逼迫她們以性交來換取體操專業指導。 台媒近日報道該案最新進展，高雄地院經審理後認為，僅2名女學生的指控符合追訴期，因依強制性交、強制猥褻罪判梁男6年10月。全案仍可上訴。

犯下多次性侵暴行的體操教練梁男（前排左一）。（爆料公社/聯合新聞網）

綜合台媒報道，被害女學生2018年2月在「爆料公社」揭發梁男獸行，她提到，小學時她常受梁男細心照顧，但2002年中學開始發育後，卻出現變化，「教練（梁男）都會接觸到我的私處或上半身，他也常常叫我只穿運動內衣練習，也會叫我幫忙按摩。」

被害女學生控訴，她在梁男家、在體操館、在汽車旅館一次次遭到性侵。「每一次過程我都像死了一般，直到結束後，我才覺得自己又活過來」、「體操是最愛的運動，也是最恨的運動。」被害女學生更稱，至少有5名受害者，都是在12、13歲時被梁男侵犯。

被害女學生表示，直到看到美國體操界的新聞「#MeToo」，得知偶像出面指控隊醫性侵時，才決定勇敢站出來，亦鼓勵其他受害者一同出面控訴教練狼行。事件曝光後震驚台灣社會，檢警經調查發現至少7人受害，有4人提告。

值得一提是，部分有罪判決有提到梁男的獸行細節，例如受害者A女於中二下學期起，平均一周一次遭梁男強行扳開雙腿性侵，期間連她生理期都不放過，梁男僅問她「你怎麼流血了」。當時A女擔心會遭到報復，無法繼續接受體操訓練，因此沒辦法拒絕。而且當梁男見她打算拒絕時，還會對她說：「這又沒有甚麼，以前不是沒有做過，那你現在在幹嘛？」

此外，受害者B女的母親曾與梁男交往，梁男當時向B女說若進行水療，會有助體操練習，便帶B女、Ｂ女之母赴汽車旅館投宿。梁男趁B女母親不注意，在浴室強行扯下B女的浴巾，抓捏B女胸部問「知道這是甚麼嗎？」接著他又強拉B女的手，於其下體遊移並問她「那你知道這是甚麼嗎？」

對於相關指控，梁男一概否認，法官勘驗相關證人出庭證詞後，確認梁男對A女、B女之犯行，因此依強制性交罪判刑6年、成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年，合併應執行6年10月，全案仍可上訴。

至於梁男遭控訴於寓所、體操室、汽車旅館性侵女學生等其餘起訴部分，法官變更起訴法條，認定為「利用權勢性交罪」，惟部分提告時間已過追訴期，舉證不易，故免訴，梁男因而逃過部分刑責。

（聯合網/ETtoday新聞）