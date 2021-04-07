台鐵出軌｜蔡英文強調不必懷疑改革決心　希望民眾信任政府

撰文： 林仕祥 楊騰凱 最後更新日期： 2021-04-07 17:18

台鐵太魯閣號列車出軌意外釀成50人死亡，為此，總統蔡英文在周三（7日）主持民進黨中常會前，特地向外界明示改革台鐵的決心。 蔡英文指出，接下來首要的改革工作，是徹底解決台鐵組織文化的問題，再來是努力解決台鐵長期虧損的財務，並強調「不必懷疑政府改革的決心」。

民進黨中常會召開前，蔡英文及一眾與會者先行默哀一分鐘。（民進黨提供）

民進黨此次中常會召開前，先行默哀一分鐘，隨後蔡英文致詞表示，台鐵太魯閣號的事故，對全體台灣人都帶來衝擊，她為乘客的傷亡感到悲傷，也為年輕列車駕駛的殉職感到不捨，正因如此，她必須要強調「改革台鐵勢在必行」。

蔡英文説，這幾天台灣社會對於台鐵改革已有很多想法跟意見，包括未來經營模式是否要公司化問題，而台鐵有沉重的歷史包袱、財務壓力，並肩負許多政策責任跟社會責任，確實需要改革，每一個台灣人都希望台鐵可以更安全、有效率，這的確是台鐵的責任，也是政府的責任。

蔡英文提及2018年10月發生的普悠瑪號出軌事故，當時台灣行政院已針對台鐵的改革提出144件事項，經過兩年的時間，目前已經處理了其中的109項，「剩下來的大多數，是需要一些時間來處理的項目」，政府一定會逐步完成，改革必須按部就班處理。目前最重要的工作，就是徹底解決台鐵組織文化問題，必須強化台鐵內部組織功能的調整，例如加強台鐵「運、工、機、電」四大系統的橫向集成功能，改變層層上報、層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，提升台鐵的管理效率與安全性。

蔡英文強調，台鐵的施工安全管理意識跟標準，也必須全面檢討，革新台鐵的組織文化，「管理和安全的組織問題不解決，營運模式再怎麼調整都無法滿足社會的期待」。

蔡英文也點到台鐵財務長期虧損的問題，她表示，台鐵為了台灣經營許多無法獲利的鐵道路段，所造成的營運虧損，還有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成台鐵財務龐大的負擔，不僅打擊員工的士氣，也讓台鐵的營運效率、安全都出問題。而這些問題不解決，任何改革方案都可能遭遇很大的阻力，因此，要趕快幫台鐵解決財務問題，讓單位能夠穩定獲利、員工沒有後顧之憂，改革的方向才容易達成共識。

蔡英文認為，唯有台鐵營運能做到良好的管理，提升安全的要求，並且改善財務的困境，才會有更大的空間跟彈性來討論最適合台鐵永續經營的模式。

台鐵「太魯閣號」列車日前出軌釀成50人死亡，為此，蔡英文特地向外界明示改革台鐵的想法，強調「不必懷疑政府改革的決心」。（民進黨提供）

她也強調，過去推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被懷疑，「但是請大家不必懷疑政府改革的決心」，這五年來政府的施政，許多改革的成果一一展現，證明我們從來沒有害怕碰觸艱難的改革議題，對於台鐵，她的態度更是如此。蔡英文最後指出，台灣各地的民眾都值得擁有一條安全回家的路，改革台鐵政府責無旁貸，「不必懷疑政府的改革的決心，請大家信任政府，跟我們一起來努力」。

另一方面，國民黨主席江啓臣4月7日主持中常會時，也對台鐵事故發表看法。江啓臣表示，2018年台鐵普悠瑪號事故造成18人死亡，輿論要求台鐵改革的聲浪沸騰，當時的台灣行政院長賴清德指示成立專案小組進行跨部會檢討，隔年1月賴清德去職，蘇貞昌上台，交通部長林佳龍將「台鐵總體檢報告」報請台灣行政院核定，政院卻遲未核覆，連林佳龍都曾向媒體表示不解。本來應該由行政院主導跨部會的台鐵改革，淹沒在蔡英文政府的人事更迭中，錯失了改革的契機。

江啓臣痛批，中間的政治算計，代價就是今天50條人命及上百人的死傷與家庭的悲劇。江啓臣説，不論是蘇貞昌或是林佳龍，如果能夠在事發之前多做一點事情，現在就不會有這麼多悲傷的家庭，如果行政院多做點實事，少一點派系鬥爭、少一點政治算計，少一點無謂的「大內宣」，悲劇或許就可以避免。

江啓臣表示，這樣的事故，無法被遺忘，更不能被忽視。不能任由民進黨將這樣重大的事故，當成閉眼即忘的停頓，或是「今天公祭，明天就忘記」。江啓臣強調，將持續督促民進黨痛定思痛，好好檢討反省，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑，更不能坐視政府殺人、官僚殺人。

（綜合報道）