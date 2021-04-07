台鐵出軌｜男星探受傷女友驚悉「帽事」：一個男生牽你手撥你頭髮

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-07 16:47

4月2日，台鐵太魯閣號408次列車發生出軌事故，導致50人死亡，逾200人受傷，第8節車廂人員傷亡最為慘重。曾出演台灣偶像劇《女兵日記》的男演員范子安，交往了3年的女友正是第8節車廂的乘客，目前仍在醫院接受治療，但是，當他前往探訪時，卻意外地發現女友竟與另一名男生動作親密。 今日（4月7日），范子安在Instagram發布長文哭訴，「一個男生牽著你的手撥著你的頭髮，那種親密的舉動，真的是『好朋友』」、「這個不要臉的男生」、「原來在你最脆弱的時候，最需要的人並不是我」。

范子安還曾安慰女友。（網上圖片）

范子安發布的長文稱，4月2日是自己將女友送上太魯閣號列車，事故發生後，他一路哭著駕車趕往花蓮，抵達時女友已被送入手術室，手術過後，女友被送進病房。「看著你虛弱的躺在病床上，那是我最無能為力的時候。」、「想到在車廂的你怎麼熬過來的，還有你在病床上發抖的嘴唇我就心疼。」

但是，范子安最終卻等來女友的背叛。當他帶著二人的寵物狗「獅子」偷偷前往花蓮探望女友、準備給女友營造一番驚喜時，卻在病房外看見，一名男子牽著女友的手、撥著女友的頭髮，「我電話裡告訴你我帶了一個朋友來看你，我看到的是你緊張的叫那個男生趕快離開，我掀開簾子的時候，那個男生甚至連看都不敢看我一眼，問你他什麼時候來的，你卻騙我你在睡覺完全沒看到他來，現在我來你醒了才看到，這時候我真的不知道，在這裡的我，有甚麼意義，原來你所謂的好朋友，定義是這樣。」

范子安的長文續稱，「當我準備下樓冷靜一下的時候，這個不要臉的男生竟然還敢問我『知道你們感情出的問題在哪嗎』，第一次看到介入人家感情還可以講話這麼大聲的，世界上最不要臉的動物非你莫屬吧。」

經歷了這一幕的范子安決定結束這段感情「我知道你一直在等我求婚，結果你用這樣的方式回答我，謝謝你。」他還在文末稱，「我出事當天是哭著開去花蓮的，哭著開回來也已經不算什麼，太痛了。」

（ETtoday）