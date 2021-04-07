台灣農委會就外銷「黑心」菠蘿致歉　將補償12公噸予新加坡超市

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-07 20:31

中國大陸海關總署早前以多次截獲檢疫性有害生物為由，宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），令台灣菠蘿銷情備受關注。 日前有新加坡消費者反映，其買到的台灣菠蘿切開後出現黑心的情況，該國最大連鎖超市職總平價（NTUC FairPrice）已下架店內所有台灣菠蘿。台灣農委會周三（7日）就事件道歉，將會要求業者改善溫控問題，同時補償12公噸菠蘿給新加坡超市。

台灣農委會主委陳吉仲表示，自大陸暫停輸入台灣菠蘿後，今年3月1日到4月5日為止，台灣出口到大陸之外的量已超過5600多公噸，對於日本、新加坡等外銷進口國積極購買深表感謝，但出現一些品質不符合期待的情況，則要表達歉意。

陳吉仲說，農委會估計品質不符合期待的問題包含黑心不熟不甜、使用原本外銷大陸的紙箱、全程溫控不到位導致褐化黑心，共約166公噸，佔3月以來出口大陸之外的出口總量不到3%。

他強調，4月起已要求貿易商改善，並落實儲運及上架溫控，以確保品質，否則不會給予海運或空運補助。至於新加坡FairPrice下架台灣菠蘿部分，會要求外銷業者免費補貨12公噸。

據此前報道，上月18日，FairPrice上架一批來自台灣的菠蘿，隨後於25日舉行為期2周的台灣農產食品展，銷售包括台灣菠蘿在內的逾80項產品。然而近兩星期以來，不少新加坡民眾反映買到的台灣菠蘿切開後，內部出現褐色或黑色的情況。台灣農委會曾表示，問題源自回溫導致醣化代謝異常。

（中央社）