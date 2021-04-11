台中10萬人參與大甲媽祖繞境　人山人海網民憂成「防疫漏洞」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-11 21:52

台灣台中大甲鎮瀾宮媽祖9日8夜的繞境活動，自上周五（9日）晚正式展開，超過10萬信眾參與一年一度的盛事。不少人都祈求太魯閣號列車出軌事故的傷者能早日康復，以及新冠肺炎能盡快過去。 不過，有網民發出一張人潮擠滿大街的圖片，立即引起不少人擔憂，除了質疑參與人士有否戴口罩外，更直呼未能保持社交距離，恐增加防疫風險。

大甲媽祖繞境參與者眾，網民憂增加防疫風險。（爆廢1公社）

這名網民上周六（10日）在「爆廢1公社」發布一張從街頭巷尾都是大甲媽祖信眾的照片，表示住家剛好就是大甲媽祖繞境會經過的地方，9日他從住家頂樓往下看，竟發現街上都是密密麻麻的信眾，讓他忍不住說道「今年的大甲媽祖，也太多人了吧！」

照片中可見，大批信眾聚集在大馬路上，人多到幾乎看不到街頭和街尾，甚至一旁的岔路和騎樓都是滿滿的人潮，由此可見信眾的熱情。

▼ 不少參與繞境人士都未正確戴口罩

不少網民看到照片後，紛紛留言表示：「感覺有很多人都沒戴口罩，希望不要有人確診」、「防疫大缺口」、「好像看到很多人都沒戴口罩」、「防疫一定要做好」、「這麼多人，根本無法保持社交距離」、「很大的防疫漏洞」、「台灣是新冠病毒絕跡了嗎？太離譜」。

此外，據台中市環保局指出垃圾量創近年最多，比往年足足增加約5成，有網民就批評繞境現場「滿地煙頭、飲料罐及便當盒」。

亦有不少網民對於繞境活動製造的噪音表達不滿：「要繞境就安安靜靜地走，放電音舞曲擾人清夢」、「大甲媽繞境陣頭、花車吵也就算了，改裝車一堆是怎樣？都不用睡覺是嗎」、「每年都這樣，讓我們周邊居民垃圾都掃不完，牆角都是尿騷味，你們的信仰幹嘛影響我們的正常生活」、「神佛無罪，有病的是人，我不相信你家信仰的神會叫你大半夜地吵人睡覺」。

（綜合報道）