台鐵出軌｜死者多為家中經濟支柱　至少2.7億新台幣善款發予家屬

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-13 12:55

台灣太魯閣號事故造成49人罹難，其中25人年齡介於23歲至45歲，為家庭經濟重要支柱。台衛福部早前啟動賑災專戶接受民眾捐款，今天（13日）決議將至少1/3的善款（約2.7億元新台幣）發給49名罹難者家屬度過難關。

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中央社報道指，衛福部3日起啟動賑災專戶接受民眾捐款，截至11日共募得8.1億元（新台幣，下同）善款。

衛福部13日邀集相關部會、社會人士召開委員會，討論7大善款用途，包括生活、醫療、教育、心理重建、法律費用、遺族及傷者中長期心理重建、其他經評估所需的服務項目等。不過，委員會名單中未見罹難者家屬及傷者代表，引發質疑。

委員會召集人、衛福部次長李麗芬表示，在傷者照顧方面，未來將組醫療專家小組深入了解需求，未來將運用善款讓傷者恢復得更好，例如將受傷的部位修復得更美觀等。

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李麗芬說，本次事故罹難者有近半數、約25人年齡層落在23歲至45歲，就年齡判斷，很可能是家庭中經濟主要支柱，罹難後想必會對家庭經濟造成巨大衝擊。因此決議善款總金額至少1/3將一次性作為罹難者家屬的扶助金。

若以目前賑災專戶收到的8.1億元善款推估，總款項1/3約為2.7億元，49名罹難者的家屬平均可獲550萬元扶助金。