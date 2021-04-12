台鐵出軌｜「奪命便道」用20年零安全防護風險高　列車每天如賭命

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-12 15:03

台鐵太魯閣號出軌事故，揭露工程車滑落軌道的「要命便道」，本報追查發現，這條緊貼著軌道卻毫無安全防護的便道並非始於這次明隧道工程，而是早已使用逾廿年。顯示在台鐵局的「眼皮下」，長期忽視便道的潛在風險，不僅毫無警覺，更沒有依施工規範加強防護，才是造成慘痛事故的主因。

本報調查發現，這條坡度約卅度的便道，於明隧道工程前，早已是台鐵長期用於養護、檢修的道路，台鐵對於車輛進出，下方軌道旁卻無圍欄，習以為常。甚至義祥工業社早在二○一九年起，就承包「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程」，在此施作明隧道，車輛都由軌道上方的台九線進出，經便道抵達工地，顯然風險早已存在。台鐵於事故後，才以合約未規範「便道」需設置圍欄，無視便道風險的事實，等於每天都在「賭運氣」。

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此次出事的東正線軌道，被稱為「舊北迴鐵路」，一九八○年通車；後來客貨運量急增，進行北迴鐵路雙軌化工程，靠近蘇花公路的西正線，就被視為「新北迴鐵路」，於二○○三年通車。不具名的台鐵員工表示：「這條便道很久囉，我們的人員常常都在那裡工作，更是北迴雙軌化工程期間，重要的施工道路；至今台鐵養護、更換設備號誌等，都由便道進出。」在事故後曾赴現場調查的運安會專任委員李綱指出，「我們看到施工便道上的警備車，車身了不起五到六米長，都為了過便道的彎道而卡住、打滑，何況是十米長的工程車？」

民進黨立委管碧玲日前就調出二○○五年的空拍圖，質疑台鐵長期使用便道，卻未將它列為潛在危險道路，從未思考應設置圍籬、護欄，「施工單位沒有做，令人髮指，但台鐵是否應該自己要做呢？」。其實台鐵內規「局外單位在本局路線及設施附近施工工作要點」明確要求：「施工單位所送的施工計畫，台鐵局如認對安全有所顧慮時，得要求其修正或加設適當之安全設施，否則不能同意施工。」乃至「鐵路法」都要求台鐵重視工程安全。

「工程單位施工，一定要提出防災計畫，顯然台鐵長期忽視工程安全，甚至沒注意施工便道存在的風險。」台北市土木建築學會理事長余烈認為，若便道存在廿多年，軌道旁都沒有強化邊坡防護工程，代表絲毫無風險意識；發包明隧道工程後，更沒有提高防護，身為業主的台鐵，當然得承擔責任。對於長期存在的陋習，台鐵坦言該施工便道存在已久，但離軌道有段距離，才未設置圍籬。本次事故後，會加裝鋼軌樁，並同步檢視類似工程的安全防護。

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