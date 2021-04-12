台鐵出軌慘劇的無名英雄　陪親屬認屍的義工團：我告訴自己不能哭

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-12 19:30

「等一下看到相片時，會與原本的樣子不一樣，而且會有好多張。」犯罪被害人保護協會花蓮分會義工許秀琴憶起協助太魯閣號罹難者家屬協尋親人的經過，她告訴自己「不能哭」，要好好地陪每位家屬找到親人的遺骸。許秀琴說，當她們送走每具遺體時，其實眼裡都是淚水。

台鐵太魯閣號408次列車事故造成嚴重死傷，法醫師採檢遺骸、組織DNA，確認罹難者共49名，遺體都由家屬領回，而此次協助處理意外的幕後英雄之一，是犯罪被害人保護協會；花蓮、台東與宜蘭三分會進駐7天，投入了36人，服務總人次為70人，服務總時數達508小時。

犯保花蓮分會的助理秘書吳維芸甫從大學畢業不久，在同事眼中是個小女生。吳維芸說當一得知車禍意外，她一直很擔心自己年資尚淺、無法陪家屬進行指認，也擔心沒法好好承接家屬情緒，但看到面容焦急的家屬陸續趕往現場，她告訴自己「我要幫家屬找到他們的親人，讓逝者都能好好回家」。吳維芸表示，如果連她都亂了陣腳，那誰來幫他們呢？

不停告訴自己不能哭 默默助家屬與至親「團聚」的義工們▼▼▼

犯保總督導陳娟娟表示，花蓮分會在花蓮地檢署、花蓮縣政府的橫向協調聯繫下，訂定「台鐵408次家屬服務流程」，由犯保人員協助陪同家屬進行遺體指認。犯保人員陪伴家屬與檢警製作筆錄，再領取死亡證明；若無法指認，則透過須透過DNA比對。花蓮分會義工隊隊長劉曉波憶起這起慘烈的意外，她不諱言以往不會接觸到這麼前線的工作，當她看到檢察官發出的死傷照片時相當震撼，也非常悲傷，但分會義工只有廿餘位，「這工作不能不做」。

因殯儀館冰庫空間有限，家屬在指認遺體時，只有兩、三名至親可進冰庫認領。劉曉波說，當她帶一名媽媽進冰庫時，對方聽到前一組傳來多人嚎啕大哭的聲音，質疑「為什麼他們可以這麼多人進去認？」她難過地回答，「他們一次認三位」，對方體諒、忍住悲傷。劉曉波說，很多大體都不完整，但絕大部分的義工都沒有經歷過這樣的場景與心理素質，她們不是「勇者無懼」，唯一的信念就是趕快幫助家屬找回罹難的家人。

花蓮分會主任委員徐正隆是醫師出身，他說相驗是不簡單的事，49名罹難者的照片有數百張，有些遺體不齊全，即便自己是行醫者都沒辦法忍受這樣的悽慘，但犯保義工逐一陪伴罹難者家屬完成指認，他相當感謝。徐說，沒有人希望發生這種事，但既然發生了，就要處理到最完善。

陳娟娟表示，家屬後續還得面臨後事處理、官司訴訟、創傷復原等問題，犯保也已依家屬住居所在地的分會，請台北、新北、士林、桃園、彰化、台南、橋頭、宜蘭、花蓮和台東等10個分會銜接服務，以了解每位家屬的需求，至今已關懷訪視28名罹難者家屬。

對於義工們連日的身心負荷，犯保協會也安排「急性減壓-災難現場衝擊的調適與預防團體輔導」課程，希望透過臨床心理師協助他們調適壓力。人們對台鐵太魯閣號408次列車事故送暖，高等檢察署署長邢泰釗也對「76行者遺體美容修復團隊」和兒童權益促進協會理事長王薇君表示欽佩，感謝他們為罹難者維護最後一絲的尊嚴。

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