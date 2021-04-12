台鐵出軌｜「馬後炮」命理師貼多名死者照片　批注定橫禍亡爆罵戰

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-12 16:31

4/2花蓮太魯閣號脫軌事故意外，造成50死、200人受傷。秉持著人溺己溺的切膚之痛，大家都恨不得能挽起袖子去幫忙，但卻有命理老師在網路上大放厥詞還消費往生者，讓網友們氣憤不已直接炮轟。

「意外全寫臉上」、「命中注定導致意外發生」 命理師馬後炮說法惹公憤（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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「那妳有算到妳今天會被砲嗎？」馬後炮的說法，讓眾網友直接在該命理老師的粉專上與她對罵。拿著事故司機與助理司機的照片，講的一副頭頭是道言之鑿鑿，說什麼「意外發生之前，這雙眼睛就已經給出答案！」、「意外全寫在臉上，搭任何班車前，若能自己預先瞧看看主副駕駛車長的面相眼神氣色」，甚至還說駕駛前眼神走脫，走意外橫亡，將無辜的受害者硬是加諸上「命中注定導致意外發生」的說法，讓網友直搖頭「如果作為一個論命老師，第一點口德一定要修！還有要有基本知識重大事故絕對不單單是幾個人來影響全局，那不過是剛好磁場、全車的運勢、人為因素！」、「作為老師最基本的道德就是尊重！最基本的尊重都沒，有拜託別害人！老師是幫忙指引方向、不是落井下石」。

更多網友批評：「沒人氣，想要以這種方式來增加自己專頁的人氣，消費罹難者真不可取！」、「這位三小命理師五行主欠罵吧！很缺德缺德缺德……」、「是在哭哦？整台火車上的人難道都走衰運嗎？」、「白痴！那我們這些做大夜班不就每天等下班暴斃？眼圈泛黑？廢話，熬夜！兩眼無神？廢話，誰下班不想睡覺！」、「留點口德好嗎？這兩位司機在最後一刻都在用生命保護乘客，根本是天使，這是在講什麼幹話！」、「看這位老師的面相，大凶！有口舌之糾紛！應該會被萬人圍剿……然後刪文……」。

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