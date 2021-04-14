SWAG台灣捷運車廂拍「痴漢AV」風波　女優愛子供稱是「設計場景」

台灣新聞
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台灣刑事局查抄號稱亞洲最大成人影片網站SWAG，發現代號Arielbb、藝名愛子的陳姓女優，曾拍攝台北捷運車廂場景影片，13日下午通知說明；她坦承拍片，稱是設計場景。

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SWAG推出捷運影片引發風波，讓網站聲名大噪；北捷澄清是仿真場景，表示譴責。刑事局電信偵查大隊第一隊為釐清案情，以證人身分通知32歲陳姓女優。

陳入行兩年多，近期平均月入30萬元（台幣，下同），在SWAG頗具知名度。她稱在私人公司擔任會計，拍片均未性交易，有4名女優拍攝捷運影片，場景由平台設計，她是其中之一。

刑事局調查，SWAG播放露骨性愛影片供付費觀看，捧紅不少台籍女優，1日搜索SWAG幕後經營公司，帶回劉姓執行長等35人偵詢，並封鎖網站，檢方訊後依妨害風化罪嫌命劉30萬元交保。

為釐清女優與平台如何拆分利潤、是否涉及性交易，警方連兩天以證人身分通知女優說明。代號Funnyg、藝名可可的34歲陳姓女優，號稱暗黑版吳佩慈，日前到案坦承拍片，否認性交易。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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