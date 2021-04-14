SWAG台灣捷運車廂拍「痴漢AV」風波　女優愛子供稱是「設計場景」

撰文：聯合新聞網
最後更新日期：
台灣刑事局查抄號稱亞洲最大成人影片網站SWAG，發現代號Arielbb、藝名愛子的陳姓女優，曾拍攝台北捷運車廂場景影片，13日下午通知說明；她坦承拍片，稱是設計場景。
【延伸閱讀】台成人網SWAG自製逼真地鐵車廂拍日式「痴漢」AV惹爭議 捷運強烈譴責（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
+6
+6
SWAG推出捷運影片引發風波，讓網站聲名大噪；北捷澄清是仿真場景，表示譴責。刑事局電信偵查大隊第一隊為釐清案情，以證人身分通知32歲陳姓女優。
陳入行兩年多，近期平均月入30萬元（台幣，下同），在SWAG頗具知名度。她稱在私人公司擔任會計，拍片均未性交易，有4名女優拍攝捷運影片，場景由平台設計，她是其中之一。
刑事局調查，SWAG播放露骨性愛影片供付費觀看，捧紅不少台籍女優，1日搜索SWAG幕後經營公司，帶回劉姓執行長等35人偵詢，並封鎖網站，檢方訊後依妨害風化罪嫌命劉30萬元交保。
為釐清女優與平台如何拆分利潤、是否涉及性交易，警方連兩天以證人身分通知女優說明。代號Funnyg、藝名可可的34歲陳姓女優，號稱暗黑版吳佩慈，日前到案坦承拍片，否認性交易。
【相關圖輯】台AV女優吳夢夢自爆拍SWAG成人片10個月收入 網民戥佢慘：賣身都咁少（點圖了解更多）👇👇👇
+18
+18
+18
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】