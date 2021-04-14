台灣帕勞旅遊氣泡開航半個月銷情慘淡　周六僅2人報名無法成團

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-14 17:33

台灣帕勞旅遊氣泡4月首發，首團有100名旅客參與，機位售罄，後續旅客參團情形卻呈「雪崩式」下滑，本周六（4月17日）出團僅有2人報名，華航只好通知取消航班。這也是台灣帕勞旅遊氣泡開放以來，首度取消出團。

台灣帕勞旅遊氣泡開放以來，旅客大多採觀望態度，參團人數不如預期。（Palau Visitors Authority）

綜合台媒報道，台灣帕勞旅遊氣泡首發團4月1日出發，依據防疫規定，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢新冠肺炎陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

不過旅遊氣泡開放以來，在團費高、限制多的情況下，旅客大多採觀望態度，參團人數不如預期，4月17日的帕勞團僅2人報名參加，因此無法出團，華航也已經通知取消航班。另據華航統計，帕勞旅遊氣泡航班自4月1日開航至今，總計飛航4班8個來回，總載客人數332人，總座位數1264座，載客率約26%。

台灣總統蔡英文（右）3月30日會見帕勞總統Surangel Whipps Jr.（左2）時表示，非常推薦台灣民眾到帕勞旅遊，也期待有機會能再去訪問。（中央社）

外界擔憂台灣帕勞旅遊氣泡將變成「泡沫」，台灣交通部次長陳彥伯對此回應稱，觀光局會邀集相關單位、業者共同討論後續檢疫、票價、旅遊產品等問題。至於是否會影響台灣跟其他地方的旅遊氣泡進展，陳彥伯表示，政策走向是既定政策，與新加坡還在持續洽談中。

旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁則表示，參團人數不如預期主因不是價錢，而是返台後需要再次檢測，以及5天的加強版自主健康管理，加上9天自主健康管理。蕭透露，有參加帛琉旅遊泡泡的旅客返台後就醫要再次採檢，卻被當作居家檢疫的對象，即使旅客強調是參加旅遊氣泡，仍被醫院通報，消息傳出後更導致不少旅客卻步。

疫情指揮中心指揮官陳時中隨後於周三（14日）宣布，即日起台灣帕勞旅遊氣泡團員免5天加強版自主健康管理，但旅客仍須在返台第5天完成PCR採檢措施。

（中央社／ETtoday新聞）